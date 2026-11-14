‘ഒരു മാർക്ക് പോലും ഭാവിയെ ബാധിക്കും’; യുജിസി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചിക വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി

‘ഒരു മാർക്ക് പോലും ഭാവിയെ ബാധിക്കും’; യുജിസി നെറ്റ് ഉത്തരസൂചിക വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2026 ജൂണിൽ നടന്ന യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരസൂചികയിലെ നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വിദഗ്ധ സമിതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഉത്തരസൂചികയിലുണ്ടാകുന്ന പിഴവുകൾ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ മെറിറ്റ് റാങ്കിങ്ങിനെയും യോഗ്യതയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ. ജസ്റ്റിസ് ജസ്മീത് സിങ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കോടതി വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരസൂചികയിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ പിഴവുകളുണ്ടെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ഭാഗം കൂടി കേട്ട ശേഷം വ്യക്തമായ കാരണങ്ങൾ സഹിതമുള്ള ഉത്തരവ് മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരസൂചികയിലുണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇരയാകരുതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ‘ഉത്തരസൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നൽകുന്ന മാർക്കുകളാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ മെറിറ്റ് സ്ഥാനവും യോഗ്യതാ കട്ട്-ഓഫ് മറികടക്കുമോ എന്നതും തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തെറ്റായ ഉത്തരസൂചിക റാങ്കിങ്ങിനെയും യോഗ്യതയെയും ബാധിക്കും. ഒരു മാർക്ക് പോലും ഒരു ഉദ്യോഗാർഥിയെ പരിഗണിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാണ്’ ജസ്റ്റിസ് ജസ്മീത് സിങ് പറഞ്ഞു.
പ്രൊവിഷണൽ, ഫൈനൽ ഉത്തരസൂചികകളിലെ 10 ഉത്തരങ്ങളിലെ അപാകതകൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് പരീക്ഷയെഴുതിയ ഉദ്യോഗാർഥികൾ സമർപ്പിച്ച അഞ്ച് ഹരജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ്. ഹരജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച 10 ചോദ്യങ്ങളിൽ ആറെണ്ണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഇവ വിദഗ്ധർ പരിശോധിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമായ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും യുജിസി കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇവ അക്കാദമിക് അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയ കോടതി, വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലിന് മുകളിൽ അപ്പീൽ അധികാരിയായി ഇരിക്കാനോ സ്വന്തം അഭിപ്രായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനോ കോടതിക്കാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ പിഴവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവ വിദഗ്ധരുടെ പരിഗണനക്ക് വിടുകയായിരുന്നു.
വിദഗ്ധ സമിതിക്ക് വിട്ട നാല് ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം എജ്യുക്കേഷൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും, ഒരെണ്ണം ഉറുദുവിൽ നിന്നും, മറ്റൊന്ന് ജ്യോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുമാണ്. ജൂൺ 22 മുതൽ 30 വരെ നടന്ന യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഏകദേശം 7,27,506 ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ആഗസ്റ്റിലായിരുന്നു പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽക്കേ പരീക്ഷ നിരവധി വിവാദങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരുന്നു.
ചോദ്യപേപ്പറുകളിലെ പിഴവുകൾ, മുൻവർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നത്, ഉത്തരസൂചികയിലെ അപാകതകൾ എന്നിവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഉദ്യോഗാർഥികൾ വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിലെ 150 ചോദ്യങ്ങളിൽ 67 എണ്ണവും 2024ലെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് അതേപടി ആവർത്തിച്ചത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ്, കൊമേഴ്സ്, സോഷ്യോളജി എന്നീ പേപ്പറുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) 2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തിയിരുന്നു.