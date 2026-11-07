'നിയമരംഗത്ത് കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്തുണക്കുകയും വേണം'; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്

'നിയമരംഗത്ത് കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്തുണക്കുകയും വേണം'; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്text_fields
നിയമപഠനത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തി പിന്തുണക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. നിയമമേഖലയിൽ തങ്ങളുടേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് കരിയറിന്റെ ആദ്യ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയാറാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ ഭാരതരത്നം ഡോ. ബി.ആർ. അംബേദ്കറുടെ ജീവിതവും ഭരണഘടനാ പാരമ്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ആദ്യ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
രാജ്യത്ത് നിയമപഠനം നടത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം എത്തിച്ചുനൽകുക എന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. പണത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മൂലം മാത്രം നിയമപഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. ഈ കുട്ടികൾ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് പ്രാക്ടീസിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ആദ്യകാല പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ ഇവരെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തിയാൽ പോരെന്നും അതിലുപരി താഴെത്തട്ടിലുള്ള മിടുക്കരായ വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തി കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ പ്രമുഖരും സംഘടനകളും മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സമൂഹത്തിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ ശക്തവും നീതിപൂർവ്വകവുമായി മാറുന്നത്. നിയമമേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറക്ക് വലിയൊരു കൈത്താങ്ങായി മാറുന്നതാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ഈ മാതൃകാപരമായ വാക്കുകൾ.