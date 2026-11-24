യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026: സിറ്റി സ്ലിപ്പ് വന്നില്ല, പുതിയ തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ച് എൻടിഎtext_fields
യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026 പരീക്ഷയുടെ അഡ്വാൻസ് സിറ്റി ഇന്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പ് (പരീക്ഷാ നഗരം സംബന്ധിച്ച മുൻകൂർ വിവരക്കത്ത്) പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സമയക്രമത്തിൽ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) മാറ്റം വരുത്തി. ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നവംബർ 25, 2026ഓടെ പരീക്ഷാ സിറ്റി സ്ലിപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും.
നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, ആദ്യ പരീക്ഷാ തീയതിക്ക് 21 ദിവസം മുൻപ് സിറ്റി സ്ലിപ്പ് പുറത്തുവിടാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഈ സമയക്രമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റം വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ഡിസംബർ 2026 സെഷനിലെ യുജിസി നെറ്റ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 14 മുതൽ 18 വരെയും, തുടർന്ന് ഡിസംബർ 21നുമാണ് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി പരീക്ഷ നടക്കുന്നതിനാൽ, അതത് തീയതികളിലെ പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ, സിറ്റി സ്ലിപ്പ്, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ അപ്ഡേറ്റുകൾക്കായി ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പതിവായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.
പരീക്ഷാ സിറ്റി സ്ലിപ്പിന് പിന്നാലെ ഡിസംബർ 2026 സെഷനിലെ യുജിസി നെറ്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ (ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ) പുറത്തുവിടുന്ന തിയതിയും എൻടിഎ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 7, 2026 മുതലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക യുജിസി നെറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളും, റിപ്പോർട്ടിങ് സമയവും, പരീക്ഷാ ദിവസം പാലിക്കേണ്ട പ്രധാന നിർദേശങ്ങളും അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ ഉണ്ടാകും.
ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ സജീവമാകുമ്പോൾ അപേക്ഷകർക്ക് തങ്ങളുടെ സിറ്റി സ്ലിപ്പ് ലഭ്യമാകും. സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇത് വലിയ സഹായമാകും. പരീക്ഷക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട നഗരം ഏതാണെന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പരീക്ഷക്ക് മുൻപ് തന്നെ യാത്രാ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സാധിക്കും.
സിറ്റി സ്ലിപ്പും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗാർഥികൾ വ്യക്തമായ ധാരണ പുലർത്തണമെന്ന് എൻടിഎ നിർദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൃത്യമായ വിലാസം സിറ്റി സ്ലിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പരീക്ഷാ നഗരം മാത്രമേ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകൂ. അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരീക്ഷാ വേദിയുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ യുജിസി നെറ്റ് ഡിസംബർ 2026 അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലൂടെയായിരിക്കും പ്രത്യേകം നൽകുക.
അഡ്വാൻസ് സിറ്റി ഇന്റിമേഷൻ സ്ലിപ്പിനെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡായി കണക്കാക്കരുതെന്നും, പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഔദ്യോഗിക രേഖയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ ദിവസം നിർബന്ധമായും അഡ്മിറ്റ് കാർഡും മറ്റ് ആവശ്യമായ രേഖകളും കരുതേണ്ടതാണ്.
ugcnet.nta.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച് ഹോംപേജിലെ Candidate Activity അല്ലെങ്കിൽ Latest News ഭാഗത്ത് സിറ്റി സ്ലിപ്പ് / അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ലിങ്ക് സജീവമാകുമ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ, പാസ്വേഡ് / ജനനത്തീയതി എന്നിവ നൽകി ലോഗിൻ ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.