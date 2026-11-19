പരമ്പരാഗത കോഴ്സുകൾ നൂതന പഠന മേഖലകളുമായി ചേർത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തണം; ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വിദഗ്ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളിലെ പരമ്പരാഗത പഠന വിഷയങ്ങളെയും കോഴ്സുകളെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ബന്ധിതമായി നിൽക്കുന്ന നൂതന പഠന മേഖലകൾ ചേർത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട്.
പഠനം ഒരു വിഷയ മേഖലയിൽ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സാധ്യതകൾ തുറന്നിടണമെന്നും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള ഗണിത പഠനത്തെ മെഷീൻ ലേണിങുമായി ചേർക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഫിസിക്സ് -ഡാറ്റ സയൻസ്, കെമിസ്ട്രി -നാനോ ടെക്നോളജി, ബോട്ടണി -ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്, സുവോളി -ബയോടെക്നോളജി, കൊമേഴ്സ് -ഫിൻടെക്, ഇക്കണോമിക്സ് -ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്, ഇംഗ്ലീഷ് -ഡിജിറ്റൽ ഹ്യുമാനിറ്റീസ്, ഹിസ്റ്ററി -ഡിജിറ്റൽ ആർക്കിയോളജി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് -പബ്ലിക് പോളിസി അനലിറ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മാതൃകകളാണ് കോഴ്സുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന മേഖലകളായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കോഴ്സുകളുടെ ഇത്തരം നൂതന സംയോജനങ്ങൾ പരമ്പരാഗത വിഷയങ്ങളെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും വിദ്യാർഥികളുടെ കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ഇന്റർ-ഡിസിപ്ലിനറി പഠനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടൊപ്പം തൊഴിൽക്ഷമതയും കരിയർ സന്നദ്ധതയും വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിനായി പൂർണമായും പുതിയ വകുപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും നൂതന വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമുള്ള പഠന വകുപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരാമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
സിംഗിൾ മേജർ ഡിഗ്രി പാത്ത്വേ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരം നൽകണമെന്ന നിർദേശം റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു. കോളജുകളിൽ നിലവിലുള്ള പരമ്പരാഗത വകുപ്പുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി മൈനർ കോഴ്സ് നൽകുന്നത് പുതിയ മേഖലകളിലുള്ള പഠനാവസരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു വെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രഫ. ഗ്ലാഡ്സറ്റൺ രാജ് അധ്യക്ഷനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ മെമ്പർ സെക്രട്ടറി ഡോ. ആബിദ ഫാറൂഖി കൺവീനറുമായ സമിതിയാണ് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്.
എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി മാറ്റി എഫ്.ജി.പിയാക്കണം
സംസ്ഥാനത്തെ കോളജുകളിൽ ആരംഭിച്ച നാല് വർഷ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന്റെ (എഫ്.വൈ.യു.ജി.പി) പേരിൽ തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്നും ഇത് മാറ്റണമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. വഴക്കമുള്ള ബിരുദ പ്രോഗ്രാം (ഫ്ലക്സിബിൾ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം) എന്ന പരിഗണനയിൽ എഫ്.ജി.പി എന്ന പേരാണ് സമിതി നിർദേശിച്ചത്.