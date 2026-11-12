തെലങ്കാനയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ 10+2 സമ്പ്രദായം; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി

തെലങ്കാനയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ 10+2 സമ്പ്രദായം; പ്രഖ്യാപനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും അടുത്ത അധ്യയന വർഷം (2027-28) മുതൽ '10 പ്ലസ് 2' (10+2) വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം 12-ാം ക്ലാസ് വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതാണ് പുതിയ പരിഷ്കാരം. ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
നിലവിൽ തെലങ്കാനയിൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ളത്. തെലങ്കാന ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷനാണ് 10-ാം ക്ലാസ് (എസ്.എസ്.സി) പൊതുപരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നത്. തുടർന്നുള്ള രണ്ട് വർഷങ്ങൾ 'ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എജ്യുക്കേഷൻ' എന്ന പേരിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എജ്യുക്കേഷന് (BIE) കീഴിൽ പ്രത്യേകമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുതിയ ഘടന നിലവിൽ വരുന്നതോടെ നഴ്സറി മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരൊറ്റ സംവിധാനത്തിന് കീഴിലാകും. ഇതിനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം: നഴ്സറി മുതൽ 4-ാം ക്ലാസ് വരെ
സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം: 5 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ
സീനിയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം: 9 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾ
10-ാം ക്ലാസിന് ശേഷം വിദ്യാർഥികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് കുറക്കാനും, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെയും തുടർവിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഈ പരിഷ്കാരമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം മുതൽ പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നഴ്സറി തലം മുതൽ സർവകലാശാല തലം വരെ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും, ആധുനിക ലോകവുമായി മത്സരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അറിവും നൈപുണ്യവും വിദ്യാർഥികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
12-ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിലും ആശയവിനിമയ ശേഷിയിലും മികച്ച പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘സീനിയർ സെക്കൻഡറി ഘട്ടത്തിന് ശേഷം തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതത് മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കണം’ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
10-ാം ക്ലാസിന് ശേഷം പഠനം നിർത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. പെൺകുട്ടികളും ദളിത്, ആദിവാസി, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതലായി പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. ‘ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ പഠനസൗകര്യം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നത് തടസ്സമില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകും’ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 12-ാം ക്ലാസ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, കസ്തൂർബ ഗാന്ധി ബാലിക വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് താരതമ്യേന വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
നഴ്സറി മുതൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പഠനചക്രത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസ ഘടന തയാറാക്കുന്നതിലെ പുരോഗതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ മറ്റ് 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 10+2 സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കിയ രീതികളും യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക, കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കുറക്കുക, വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച അക്കാദമിക്-കരിയർ അവസരങ്ങൾ നൽകുക എന്നിവയാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ തെലങ്കാന സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.