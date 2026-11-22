എഐ നിരോധിക്കുകയല്ല, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം; നിയമപഠന സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്text_fields
ഹൈദരാബാദ്: നിയമപഠനത്തിൽ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ (എഐ) ഉപയോഗം നിരോധിക്കുന്നതിന് പകരം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്. നിയമവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും ബിരുദം നേടുന്നതിന് നിശ്ചിത കാലയളവിലെ നിയമസഹായ പ്രവർത്തനം നിർബന്ധമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു. ഹൈദരാബാദിൽ കോമൺവെൽത്ത് ലീഗൽ എജുക്കേഷൻ അസോസിയേഷന്റെ പ്രഥമ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമവിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിയമഗവേഷണത്തിന് എഐയുടെ സഹായം തേടാമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ആധികാരിക രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കി ഉറപ്പാക്കണം. പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിയമപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയാറാക്കണം. കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമപഠന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജേണലുകൾക്കും പിന്തുടരാവുന്ന മാതൃകാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അസോസിയേഷൻ തയാറാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എഐയുടെ ഉപയോഗം പൂർണമായി നിരോധിക്കുന്നതിനെയും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അനുവദിക്കുന്നതിനെയും എതിർത്ത അദ്ദേഹം എഐ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് അക്കാദമിക് ക്രമക്കേട് തീരുമാനിക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2023ലെ ഒരു പഠനത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാതൃഭാഷയല്ലാത്തവർ എഴുതിയ പ്രബന്ധങ്ങളിൽ 61.3 ശതമാനവും എഐ ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയതാണെന്ന് ഏഴ് എഐ ഡിറ്റക്ടറുകൾ തെറ്റായി കണ്ടെത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദ്യാർഥികളുടെ യഥാർഥ അറിവ് പരിശോധിക്കാൻ വൈവ പരീക്ഷയും ഗവേഷണത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ച നിയമവിധികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നിയമബിരുദത്തിന് നിശ്ചിത കാലയളവിലെ നിയമസഹായ പ്രവർത്തനം നിർബന്ധമാക്കണം. അധികമായി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അക്കാദമിക് ക്രെഡിറ്റുകൾ നൽകാം. നിയമസേവന അതോറിറ്റികൾക്കു കീഴിലുള്ള അഭിഭാഷകരോടും പാരാ ലീഗൽ വളന്റിയർമാരോടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കണം. തെളിവുനിയമം, ക്രിമിനൽ നടപടി, കുടുംബനിയമം, ഭരണഘടനാനിയമം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തണം.
കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യങ്ങളിലെ കോടതി വിധികൾ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനും പരിശോധിക്കാനും ഏകീകൃത രീതി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിധിയുടെ വർഷം, കോടതി, തീരുമാനത്തിന്റെ നമ്പർ, ഖണ്ഡിക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ന്യൂട്രൽ സൈറ്റേഷൻ രീതി ഇതിന് സഹായകമാകും. 2023ൽ സുപ്രീംകോടതി ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചതും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു.