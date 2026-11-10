എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങും; അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ഡിസംബർ എട്ടുമുതൽ

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നിന് തുടങ്ങും; അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ഡിസംബർ എട്ടുമുതൽtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2027 മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ 30 വരെ. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ (പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ്ടു, വി.എച്ച്.എസ്.ഇ) മാർച്ച് രണ്ടു മുതൽ 30 വരെയും നടത്തും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ക്യു.ഐ.പി യോഗത്തിലാണ് ധാരണ.
എസ്.എസ്.എൽ.സിയിൽ ഒരു പരീക്ഷ ഒഴികെയുള്ളവയും ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ രണ്ടു പരീക്ഷ ഒഴികെയുള്ളവയും രാവിലെയാണ് നടക്കുക. സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 26ന് തുടങ്ങാനാണ് ധാരണ. എസ്.എസ്.എൽ.സി, ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയില്ലാത്ത ദിനങ്ങളിലായിരിക്കും സ്കൂൾ വാർഷിക പരീക്ഷകൾ.
സ്കൂളുകളിലെ അർധവാർഷിക പരീക്ഷ ഡിസംബർ എട്ടിന് തുടങ്ങും. 17ന് പരീക്ഷ അവസാനിക്കും. 18ന് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളോടെ സ്കൂളുകൾ അടക്കും. ക്രിസ്മസ് അവധിക്ക് ശേഷം 28ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനും ക്യു.ഐ.പി യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കരട് ടൈം ടേബിളിനും അംഗീകാരം നൽകി.
സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ പരീക്ഷ
ന്യൂഡൽഹി: കൗൺസിൽ ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എക്സാമിനേഷൻസ് (സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ) 2027ലെ പത്താം ക്ലാസ് (ഐ.സി.എസ്.ഇ), പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് (ഐ.എസ്.സി) ബോർഡ് പരീക്ഷ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതു മുതൽ ഏപ്രിൽ എട്ടു വരെയും നടക്കും.
ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട്. പരീക്ഷക്കു മുമ്പുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ വായനാ സമയം രാവിലെ 10ന് ആരംഭിക്കും. 10.15ന് എഴുത്തും ആരംഭിക്കും. നേരത്തെ ഇത് യഥാക്രമം 10.45, 11.00 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു. പരീക്ഷാർഥികൾ രാവിലെ 9.45നകം പരീക്ഷാഹാളിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് സി.ഐ.എസ്.സി.ഇ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവും സെക്രട്ടറിയുമായ ജോസഫ് ഇമ്മാനുവൽ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് പരീക്ഷകളിലുമായി 3,79,980 വിദ്യാർഥികളാണ് പങ്കെടുക്കുക. 3,106 സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 2.70 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും 1,651 സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 1,10,025 വിദ്യാർഥികൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും എഴുതും. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 76 വിഷയങ്ങളും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 60 വിഷയങ്ങളുമാണുള്ളത്.