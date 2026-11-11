സൈനിക സ്കൂളുകളിൽ 6, 9 ക്ലാസ് പ്രവേശനം; അപേക്ഷ ഡിസംബർ 2നകം

സൈനിക സ്കൂളുകളിൽ 6, 9 ക്ലാസ് പ്രവേശനം; അപേക്ഷ ഡിസംബർ 2നകംtext_fields
രാജ്യത്തെ സൈനിക സ്കൂളുകളിൽ (പുതിയത് ഉൾപ്പെടെ) 6, 9 ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഖിലേന്ത്യാ പ്രവേശന പരീക്ഷ (എ.ഐ.എസ്.എസ്.ഇ.ഇ -2027) ജനുവരി 31ന്. 6ലേക്ക് ഉച്ചക്കുശേഷം രണ്ടു മുതൽ 4.30 വരെയും 9ലേക്ക് രണ്ടു മുതൽ 5 വരെയുമാണ് പരീക്ഷ. നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിക്കാണ് പരീക്ഷാ ചുമതല. ഓൺലൈനിൽ ഡിസംബർ 2നകം അപേക്ഷിക്കാം.
അപേക്ഷാഫീസ്: 850 രൂപ. പട്ടികജാതി/വർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 700 രൂപ മതി. ഡെബിറ്റ്/െക്രഡിറ്റ്, നെറ്റ് ബാങ്കിങ്, യു.പി.ഐ മുഖേന ഫീസ് അടക്കാം. 500 രൂപ ലേറ്റ് ഫീസോടുകൂടി ഡിസംബർ 6 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. നിർദേശാനുസരണം ഒറ്റ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ മതി.
യോഗ്യത: 6ലേക്ക് 31.3.2027ൽ പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും (10-12) മധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. (1.4.2015-നും 31.3.2017നും മധ്യേ ജനിച്ചവരാകണം). 5ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നവരോ പാസായവരോ ആകണം.
9ലേക്ക് 13-15 മധ്യേ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് അവസരം. (1.4.2012നും 31.3.2014നും മധ്യേ ജനിച്ചവരാകണം). 8ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നവരോ പാസായവരോ ആയിരിക്കണം. ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷകേന്ദ്രം: കേരളത്തിൽ എറണാകുളം, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം നഗരങ്ങളിലും ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തിയിലും പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും.
കേരളത്തിലെ സൈനിക സ്കൂളുകൾ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സൈനിക സ്കൂൾ തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടത്താണ്. ഇവിടെ 65 ആൺകുട്ടികൾക്കും 10 പെൺകുട്ടികൾക്കുമാണ് പ്രവേശനം. (വെബ്സൈറ്റ് www.sainik schooltvm.edu.in).
പുതിയ സൈനിക സ്കൂളുകൾ:
● വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, മലാപ്പറമ്പ്, കോഴിക്കോട്.
● ശ്രീ ശാരദാ വിദ്യാലയം, കാലടി, എറണാകുളം.
● വിദ്യാധിരാജ വിദ്യാപീഠം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ.
● മന്നം മെമ്മോറിയൽ റസിഡൻഷ്യൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം.
● ഡോ. രാജു ഡേവിഡ് ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂൾ, മാള, തൃശൂർ.
അച്ചടക്കത്തിലധിഷ്ഠിതവും ഗുണമേന്മയുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സൈനിക സ്കൂളുകളിലുള്ളത്. ഇവിടെ പഠന-പരിശീലനങ്ങൾ നേടുന്നവർക്ക് നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി/നേവൽ അക്കാദമിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സുഗമമാകും. ഇതിലൂടെ പ്രതിരോധ സേനാ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഓഫിസറാകാനാകും.
വിശദവിവരങ്ങൾ: http://nta.ac.in. https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society.