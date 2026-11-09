പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാകാൻ അവസരം; സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളജുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് എൻ.ടി.എ

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമാകാൻ അവസരം; സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളജുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് എൻ.ടി.എtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനും പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) വിപുലമായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, സർവകലാശാലകൾ, സി.ബി.ടി സേവനദാതാക്കൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 'എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്' (EoI) അപേക്ഷകൾ എൻ.ടി.എ ക്ഷണിച്ചു.
കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾക്കും (CBT), പേനയും പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും (PPT) പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുകയാണ് ഈ നീക്കത്തിലൂടെ എൻ.ടി.എ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താല്പര്യമുള്ള യോഗ്യരായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സേവനദാതാക്കൾക്കും ഡിസംബർ 6 വരെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം?
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ/സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ (കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, ജവഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങൾ, സൈനിക സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെ). സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വകാര്യ കോളജുകളും സർവകലാശാലകളും, ഐ.ഐ.ടി, എന്.ഐ.ടി, ഐ.ഐ.ഐ.ടി , ഐ.ഐ.എം, ഐസർ, എയിംസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, പോളിടെക്നിക്കുകളും ഐ.ടി.ഐ കളും, ഗവ. പരിശീലന, സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും, സ്വന്തമായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷാ സേവനദാതാക്കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.
പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് എൻ.ടി.എ നിർദ്ദിഷ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 285 വർക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ (കംപ്യൂട്ടറുകൾ) ഉണ്ടായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 4 പ്രത്യേക കംപ്യൂട്ടർ ലാബുകളോ ഹാളുകളോ ഉണ്ടാകണം. ഓരോ ലാബിലും/ഹാളിലും കുറഞ്ഞത് 30 വർക്ക് സ്റ്റേഷനുകൾ എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 285ൽ കുറവ് വർക്ക് സ്റ്റേഷനുകളുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം പരിഗണിക്കും.
പെൻ ആന്റ് പേപ്പർ പരീക്ഷകൾക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റിൽ കുറഞ്ഞത് 250 ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഇരുത്താനുള്ള സീറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റി വേണം. കുറഞ്ഞത് 6 പ്രത്യേക പരീക്ഷാ ഹാളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ ഹാളിലും കുറഞ്ഞത് 40 ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകണം.
കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എംപാനൽമെന്റിന് പുറമെ, എൻ.ടി.എ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ തത്സമയ മേൽനോട്ടത്തിനായി 'ഒബ്സർവർമാരെ' നിയമിക്കുന്നതിനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവീസിലുള്ളവർക്കും വിരമിച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷകൾ സുതാര്യവും ക്രമക്കേടുകളില്ലാതെയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഒബ്സർവർമാരുടെ ജോലി. എൻ.ടി.എയുടെ ഒബ്സർവർ മാനേജ്മെന്റ് പോർട്ടൽ (Observer Management Portal) വഴി ഇതിനായി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനദാതാക്കളും എൻ.ടി.എയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (nta.ac.in) വഴിയോ ഇ.ഒ.ഐ പോർട്ടൽ (eoi.nta.gov.in) വഴിയോ വിജ്ഞാപനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചതിനുശേഷം അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അവസാന തിയതി ഡിസംബർ 6.