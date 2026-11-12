എൻ.ടി.എ പരീക്ഷകളിൽ അഴിച്ചുപണി; നിരീക്ഷക സമിതി രൂപവത്കരിക്കും

എൻ.ടി.എ പരീക്ഷകളിൽ അഴിച്ചുപണി; നിരീക്ഷക സമിതി രൂപവത്കരിക്കുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാറിനെ നാണം കെടുത്തിയ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടും ഉയർത്തിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തുടർന്നുണ്ടായ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിക്കുമൊടുവിൽ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ തിരുത്തലും പൊളിച്ചുപണിയുമായി ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ). ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരുടെ സ്ഥിരം സമിതി രൂപവത്കരിക്കും. വിരമിച്ച സായുധ, അർധസേനാ സൈനികരെയും, കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തും.
വേണ്ടത്ര അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായുള്ളതും യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളായി പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നീറ്റ്-യു.ജി, ജെ.ഇ.ഇ-മെയിൻ, യു.ജി.സി-നെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ അനവധി പ്രവേശന, യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളാണ് ഓരോ വർഷവും എൻ.ടി.എ നടത്തുന്നത്. ഓരോ പരീക്ഷയും നടക്കുന്ന ദിവസം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകരെ നിയോഗിക്കാറുണ്ട്.
കോഓഡിനേറ്റർ, സെന്റർ സൂപ്രണ്ട് മുതലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വതന്ത്ര നിരീക്ഷകൻ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ.ടി.എയുടെ സ്വന്തം പ്രതിനിധി ആയിരിക്കും. പരീക്ഷയുടെ നീതിപൂർവകവും സുഗമവുമായ നടത്തിപ്പും, സുരക്ഷാ ഒരുക്കങ്ങളും മറ്റും ഏജൻസിക്ക് നേരിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നിരീക്ഷകന്റെ ചുമതല. വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വിമുക്തഭടന്മാർക്കും പുറമെ, സർക്കാർ സ്കൂൾ, കോളജുകൾ, സർവകലാശാലകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിരമിച്ചവരുമായ അധ്യാപകർക്കും പ്രഫസർമാർക്കും നിരീക്ഷകരാകാൻ അവസരമുണ്ട്.
ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ്-യു.ജി പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്നുള്ള വിവാദം രാജ്യമാകെ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു.