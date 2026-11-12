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    എൻ.ടി.എ പരീക്ഷകളിൽ അഴിച്ചുപണി; നിരീക്ഷക സമിതി രൂപവത്കരിക്കും

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    എൻ.ടി.എ പരീക്ഷകളിൽ അഴിച്ചുപണി; നിരീക്ഷക സമിതി രൂപവത്കരിക്കും
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ നാ​ണം കെ​ടു​ത്തി​യ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യും പ​രീ​ക്ഷാ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ രാ​ജി​ക്കു​മൊ​ടു​വി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ൽ തി​രു​ത്ത​ലും പൊ​ളി​ച്ചു​പ​ണി​യു​മാ​യി ദേ​ശീ​യ പ​രീ​ക്ഷാ ഏ​ജ​ൻ​സി (എ​ൻ.​ടി.​എ). ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ സ്ഥി​രം സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും. വി​ര​മി​ച്ച സാ​യു​ധ, അ​ർ​ധ​സേ​നാ സൈ​നി​ക​രെ​യും, കേ​ന്ദ്ര, സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    വേ​ണ്ട​ത്ര അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​യു​ള്ള​തും യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കും പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ന​ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നീ​റ്റ്-​യു.​ജി, ജെ.​ഇ.​ഇ-​മെ​യി​ൻ, യു.​ജി.​സി-​നെ​റ്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ന​വ​ധി പ്ര​വേ​ശ​ന, യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളാ​ണ് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും എ​ൻ.​ടി.​എ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ പ​രീ​ക്ഷ​യും ന​ട​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സം പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​രെ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ, സെ​ന്‍റ​ർ സൂ​പ്ര​ണ്ട് മു​ത​ലാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ പ​രീ​ക്ഷാ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ടി.​എ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം പ്ര​തി​നി​ധി ആ​യി​രി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ നീ​തി​പൂ​ർ​വ​ക​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ ന​ട​ത്തി​പ്പും, സു​ര​ക്ഷാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും മ​റ്റും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല. വി​ര​മി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കും വി​മു​ക്ത​ഭ​ട​ന്മാ​ർ​ക്കും പു​റ​മെ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജു​ക​ൾ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന​തും വി​ര​മി​ച്ച​വ​രു​മാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും പ്ര​ഫ​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും നി​രീ​ക്ഷ​ക​രാ​കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ നീ​റ്റ്-​യു.​ജി പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ചോ​ർ​ച്ച​യെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വി​വാ​ദം രാ​ജ്യ​മാ​കെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ​മ​ന്ത്രി ധ​ർ​മേ​ന്ദ്ര പ്ര​ധാ​ന് രാ​ജി​വെ​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു.

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    News Summary - NTA Exam Reforms: Govt to Form Monitoring Committee for Major Overhaul
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