പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി നിലവാരം കുറഞ്ഞാൽ പ്രസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ (എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി) പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ അച്ചടി നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും വിഷയം മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി വ്യക്തമാക്കി. അച്ചടിപ്പിഴവുകളോ നിലവാരമില്ലായ്മയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉത്തരവാദികളായ പ്രസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി എക്സിലൂടെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന തന്റെ മകന്റെ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ അച്ചടി നിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ വിനീത് ജിൻഡാൽ പങ്കുവെച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളാണ് വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടിയുടെ വിശദീകരണത്തിനും വഴിവെച്ചത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തെയും ടാഗ് ചെയ്ത് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച തുടർച്ചയായ പോസ്റ്റുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പുസ്തകങ്ങളിലെ അക്ഷരങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ചെറുതും, മങ്ങിയതും, അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ അച്ചടിച്ചതുമാണെന്നും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സുഖകരമായി വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം നിലവാരമില്ലാത്ത പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ അനാവശ്യമായ കണ്ണിന്റെ ആയാസത്തിനും, തലവേദനക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വിഷയം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
‘മങ്ങിയതോ ഇരട്ടഅച്ചടി വന്നതോ ആയ അക്ഷരങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പ്രശ്നമെന്നും, പത്താം ക്ലാസ്സ് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ഫോണ്ട് വലിപ്പം, അച്ചടി നിലവാരം, വ്യക്തത, മൊത്തത്തിലുള്ള വായനക്ഷമത എന്നിവ അതീവ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും വിനീത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്രയും ചെറിയ ഫോണ്ടുകൾ ദീർഘനേരം വായിക്കുന്നത് എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും സുഖകരമായിരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനം.
പോസ്റ്റുകൾക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ നിലവാരമില്ലായ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി അച്ചടിക്കുന്നത് വളരെ തരംതാണ പുസ്തകങ്ങളാണെന്നും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് തെല്ലും താല്പര്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഒരു കമന്റ്. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിനായി നല്ല നിലവാരമുള്ള ടാബ്ലെറ്റുകൾ നൽകണമെന്ന് ഹർഷ് എന്ന വിദ്യാർഥി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, വിപണിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പല പുസ്തകങ്ങളും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി പുറത്തിറക്കുന്ന ഒറിജിനൽ പതിപ്പുകളല്ലെന്നും വ്യാജ പതിപ്പുകളാണെന്നും ചില പോസ്റ്റുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികളും വിമർശനങ്ങളും ശക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിശോധിക്കുമെന്നും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന പ്രസ്സുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി വ്യക്തമാക്കിയത്.