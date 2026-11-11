രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം; 50 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംവരണം

രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടെ പഠിക്കാം; 50 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് സംവരണംtext_fields
രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി നവംബർ 30. 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ഐ.ഐ.ടി/ ഐ.ഐ.എം/ ഐ.ഐ.എസ്.സി/ ഐ.എം.എസ് സി കോഴ്സുകളിൽ ഉപരിപഠനം (പി.ജി/പിഎച്ച്.ഡി) നടത്തുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട (മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ (എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും), സിഖ്, ബുദ്ധ, ജൈന, പാഴ്സി) വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കും.
അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ (ഡിഗ്രി/ബി.ഇ/ ബി.ടെക്) 55 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. ഐ.ഐ.ടികളിലും ഐ.ഐ.എമ്മുകളിലും, ഐ.ഐ.എസ്.സികളിലും ഒന്നും രണ്ടും വർഷ പി.ജി വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒന്നാം/ രണ്ടാം/ മൂന്നാം/ നാലാം/ അഞ്ചാം വർഷ ഐ.എം.എസ്.സി വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ/കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് അർഹത. 50 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോഴ്സ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഒറ്റത്തവണയായി 50,000 രൂപ സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾ:https://www.mwdscholarship.kerala.gov.in/
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ ഫീൽഡുകൾ പൂർണമായി പൂരിപ്പിച്ച് നിർദിഷ്ട രേഖകൾ അപ് ലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും ഡിസംബർ അഞ്ചിനകം വകുപ്പിലേക്ക് നേരിട്ടോ/തപാൽ മാർഗമോ സമർപ്പിക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2300523, 0471-2300524.