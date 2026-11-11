ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 8 മുതൽ; ഡിസംബർ 18ന് സ്കൂളുകൾ അടക്കും

ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 8 മുതൽ; ഡിസംബർ 18ന് സ്കൂളുകൾ അടക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകൾ അർദ്ധവാർഷിക അഥവാ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ എട്ടിന് ആരംഭിക്കും. പരീക്ഷാ തിയതികളും അവധി ദിനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അവസാനവട്ട തയാറെടുപ്പുകളിലാണ്.
യു.പി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെയാണ് നടക്കുക. പത്താം ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകൾക്കും പ്ലസ് വൺ, പ്ലസ് ടു ക്ലാസുകൾക്കും ഇതേ കാലയളവിലാണ് പരീക്ഷ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽ.പി വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 11 മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പരീക്ഷക്ക് മുന്നോടിയായി സ്കൂളുകളിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസുകളും മാതൃകാ പരീക്ഷകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനൊപ്പം പഠനത്തിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകാനും അധ്യാപകർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 18ന് സ്കൂളുകളിൽ വിപുലമായ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും.
പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷകൾ ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഡിസംബർ 17 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. പത്താം ക്ലാസിലെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ ടൈംടേബിൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടും. ഇത്തവണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആകെ 10 ദിവസത്തെ ക്രിസ്മസ് അവധിയാണ് ലഭിക്കുക.
ഡിസംബർ 18ന് സ്കൂളുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും. തുടർന്ന് അന്നുതന്നെ അവധിക്കായി സ്കൂളുകൾ അടക്കും. ഡിസംബർ 28 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സ്കൂൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത്. അവധിക്ക് ശേഷം സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയുടെ മൂല്യനിർണയവും ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടക്കും. കുട്ടികളുടെ പഠന പുരോഗതി വിലയിരുത്തി രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കാനും സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശമുണ്ട്.