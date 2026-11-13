കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹാജർ ഇനി എ.ഐ നിരീക്ഷണത്തിൽ; രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആപ്പിൽ കാണാം

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹാജർ ഇനി എ.ഐ നിരീക്ഷണത്തിൽ; രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആപ്പിൽ കാണാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ, പഠനനിലവാരം, സ്കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കാൻ പുതിയ എ.ഐ സംവിധാനം. കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ സംഗതൻ(കെ.വി.എസ്) ആരംഭിച്ച `വിദ്യാ സമീക്ഷ കേന്ദ്രം' കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി ഡൽഹിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രക്ഷിതാക്കൾക്കായുള്ള കെ.വി.എസ്-സംവാദ് ആപ്പും പോർട്ടലും പൂർവ വിദ്യാർഥികൾക്കായുള്ള അലുംനി പോർട്ടലും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
വിദ്യാർഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഹാജർ, പരീക്ഷാഫലം, പ്രവേശനം, സ്കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച തത്സമയ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാ സമീക്ഷ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലഭ്യമാകും. 'സമീക്ഷ' എന്ന എ.ഐ ടൂൾ ഈ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് എവിടെയാണ് കുറവുകളുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും കൂടുതൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർഥികളെയും സ്കൂളുകളെയും കണ്ടെത്താനും ഇത് അധികൃതരെ സഹായിക്കും.
ഈ സംവിധാനം രാജ്യത്തെ എല്ലാ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്കും എല്ലാ ക്ലാസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കണമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഭാവിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അധ്യാപകരുടെ പരിശീലന വിവരങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും മന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഓരോ അധ്യാപകനും ലഭിച്ച പരിശീലനം, അടുത്ത പരിശീലനം ആവശ്യമുള്ള സമയം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പരിശീലനം കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.
സംവാദ് ആപ്പിലൂടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികളുടെ ഹാജർ, സിലബസ് പുരോഗതി, പരീക്ഷാഫലം എന്നിവ അറിയാം. പഠന സാമഗ്രികളും ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാർഥി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ആപ്പിൽ ലഭിക്കും. ബോണഫൈഡ്, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അലവൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും വിദ്യാർഥികളുടെ അവധിക്കും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇത് രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്കൂൾ സന്ദർശനവും പേപ്പർ ജോലികളും കുറക്കും. പൂർവ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കൂളുകളുമായും സഹപാഠികളുമായും ബന്ധം പുലർത്താനും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനും മെന്റർഷിപ്പും കരിയർ മാർഗനിർദേശവും നൽകാനും അലുംനി പോർട്ടൽ അവസരമൊരുക്കും. മൂന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും കെ.വി.എസ് ആസ്ഥാനത്തെ ഐ.ടി സർവീസസ് സെല്ലാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020നും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതിക്കും അനുസൃതമായാണ് കെ.വി.എസ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്.