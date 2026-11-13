മെഡിക്കൽ പി.ജി കോഴ്സുകളുമായി ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ; രാജ്യത്ത് ആദ്യം

മെഡിക്കൽ പി.ജി കോഴ്സുകളുമായി ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ; രാജ്യത്ത് ആദ്യംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (ഐ.ഐ.ടി) എന്ന നേട്ടവുമായി ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പുർ. നാഷനൽ മെഡിക്കൽ കമീഷന്റെ (എൻ.എം.സി) അംഗീകാരത്തോടെ ആറ് എം.ഡി കോഴ്സുകളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 2026-27 അധ്യയന വർഷം മുതൽ പ്രവേശനം നൽകും.
ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂരിലെ ഡോ. ബി.സി. റോയ് മൾട്ടി സ്പെഷാലിറ്റി മെഡിക്കൽ റിസർച് സെന്ററിലാണ് കോഴ്സുകൾ നടത്തുക. ജനറൽ മെഡിസിൻ, റേഡിയോളജി, ഫിസിയോളജി, പത്തോളജി, കമ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ, ബയോകെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് എം.ഡി പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. ഓരോ കോഴ്സിലും രണ്ട് സീറ്റുകൾ വീതം ആകെ 12 സീറ്റാണുള്ളത്. നീറ്റ് പി.ജി 2026 കൗൺസലിങ് വഴിയായിരിക്കും പ്രവേശനം. യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ടാംഘട്ട ഓൺലൈൻ കൗൺസലിങ്ങിൽ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം
. ഔദ്യോഗിക കൗൺസലിങ് സമയക്രമം, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ, സീറ്റ് ലഭ്യത എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവേശനം. മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും (എം.സി.സി) ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂരിന്റെയും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. കൗൺസലിങ് തീയതി, സീറ്റ് ലഭ്യത, കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാർഥികൾ എം.സി.സി പോർട്ടലിൽ പരിശോധിക്കണം. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രാവീണ്യവും എൻജിനീയറിങ്, എ.ഐ, ഗവേഷണം എന്നിവയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന പഠനാന്തരീക്ഷമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ ഡയറക്ടർ പ്രഫ. സുമൻ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഐ.ഐ.ടിയായ ഖരഗ്പൂർ 1951ലാണ് സ്ഥാപിതമായത്.