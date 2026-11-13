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    മെഡിക്കൽ പി.ജി കോഴ്സുകളുമായി ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ; രാജ്യത്ത് ആദ്യം

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    ആ​റ് എം.​ഡി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം
    മെഡിക്കൽ പി.ജി കോഴ്സുകളുമായി ഐ.ഐ.ടി ഖരഗ്പൂർ; രാജ്യത്ത് ആദ്യം
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി (ഐ.​ഐ.​ടി) എ​ന്ന നേ​ട്ട​വു​മാ​യി ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പു​ർ. നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ (എ​ൻ.​എം.​സി) അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ ആ​റ് എം.​ഡി കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കും.

    ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പൂ​രി​ലെ ഡോ. ​ബി.​സി. റോ​യ് മ​ൾ​ട്ടി സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​സ​ർ​ച് സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക. ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, റേ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഫി​സി​യോ​ള​ജി, പ​ത്തോ​ള​ജി, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി മെ​ഡി​സി​ൻ, ബ​യോ​കെ​മി​സ്ട്രി എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് എം.​ഡി പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​രോ കോ​ഴ്സി​ലും ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ൾ വീ​തം ആ​കെ 12 സീ​റ്റാ​ണു​ള്ള​ത്. നീ​റ്റ് പി.​ജി 2026 കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വ​ഴി​യാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം

    . ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സ​മ​യ​ക്ര​മം, യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, സീ​റ്റ് ല​ഭ്യ​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും (എം.​സി.​സി) ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പൂ​രി​ന്റെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കും. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് തീ​യ​തി, സീ​റ്റ് ല​ഭ്യ​ത, കോ​ഴ്സു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ എം.​സി.​സി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം. വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലെ പ്രാ​വീ​ണ്യ​വും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, എ.​ഐ, ഗ​വേ​ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഐ.​ഐ.​ടി ഖ​ര​ഗ്പൂ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഫ. സു​മ​ൻ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഐ.​ഐ.​ടി​യാ​യ ഖ​ര​ഗ്പൂ​ർ 1951ലാ​ണ് സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​ത്.

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    News Summary - IIT Kharagpur with medical PG courses; first in the country
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