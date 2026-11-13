വിദ്യാർഥികൾ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം തേടി ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്; 15നകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാന് നിർദേശംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥികൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാനും മെച്ചപ്പെട്ട പഠനനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനും പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ ഈ മാസം 15നുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന് നിർദേശം നൽകി ഡൽഹി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഹാജർ, പഠനഫലം, ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ടാസ്ക്ഫോഴ്സിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിലാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ സൊസൈറ്റിക്ക് കീഴിൽ 26 അംഗ ടാസ്ക്ഫോഴ്സ് രൂപവത്കരിച്ചത്. വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയിൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ നിർദേശിക്കുകയാണ് സമിതിയുടെ ചുമതല.
സെപ്റ്റംബറിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് വിശദമായ പഠനത്തിന് തീരുമാനമായത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ജില്ലയിലെയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന 10 സ്കൂളുകൾ വീതം കണ്ടെത്തും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും കൃത്യമായി ക്ലാസിലെത്താത്തതിന്റെയും കാരണങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും.
പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾ, ജില്ല, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആസ്ഥാനം എന്നീ തലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ സമിതി സമർപ്പിക്കും. ഇതോടൊപ്പം കണ്ടെത്തിയ സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം അധ്യാപകരുടെ ലഭ്യതയും വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതവും സമിതി പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കും. അംഗീകൃത തസ്തികകളുടെ എണ്ണം, നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ, ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന തസ്തികകൾ, സ്ഥിരം അധ്യാപകർ, അതിഥി അധ്യാപകർ, കരാർ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവ വിലയിരുത്തും. അധ്യാപകരെ മറ്റ് ജോലികൾക്ക് നിയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും.