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സി.എം കിഡ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് കുടിശ്ശിക; 20.52 കോടി അനുവദിച്ചുtext_fields
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News Summary - CM Kids Scholarship Arrears: ₹20.52 Crore Allocated
തിരുവനന്തപുരം: സി.എം കിഡ്സ് സ്കോളർഷിപ്പ് (എൽ.എസ്.എസ്/യു.എസ്.എസ്) പദ്ധതിയിലെ മുഴുവൻ കുടിശ്ശിക തുകയും സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണത്തിന് 20.52 കോടി രൂപ അടിയന്തരമായി അനുവദിക്കാൻ ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനമെടുത്തത്. ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ (2026-27) സ്കോളർഷിപ്പ് തുക മാർച്ച് 31നകം വിതരണം ചെയ്യും. അർഹരായ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് സമയബന്ധിതമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു.
ഭാവിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് തുക കുടിശ്ശികയാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശം നൽകി.
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