ഓരോ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് അവകാശങ്ങൾ

ഓരോ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഏഴ് അവകാശങ്ങൾtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ശിശുദിനത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ആശംസകൾ നേരുക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് നിയമം നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർമിപ്പിക്കുക കൂടി വേണം. സ്കൂളിൽ സൗജന്യമായി പഠിക്കാനും സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കാനും അന്തസ്സോടെ പെരുമാറപ്പെടാനും ഓരോ കുട്ടിക്കും അവകാശമുണ്ട്. ഭരണഘടനയും വിവിധ നിയമങ്ങളും നൽകുന്ന ആ പ്രധാന അവകാശങ്ങൾ ഇവയാണ്.
1. സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
ആറ് മുതൽ 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 21എയും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമവും (ആർടിഇ, 2009) ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നത് മുതൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ സർക്കാറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഫീസോ മറ്റ് ചെലവുകളോ ഒരു കുട്ടിയുടെയും പഠനത്തിന് തടസ്സമാകരുത്.
2. വിവേചനമില്ലാത്ത പ്രവേശനം
സാമൂഹികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിലെയും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാറിന്റെ ചുമതലയാണ്.
3. ശാരീരിക ശിക്ഷക്കും മാനസിക പീഡനത്തിനും വിലക്ക്
സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും ആർടിഇ നിയമം നിരോധിക്കുന്നു. ഇത് ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം നടപടി എടുക്കാം. ഭയമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കേണ്ടത് സ്കൂളുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.
4. സ്കൂൾ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ചുമതല
അക്രമം, ദുരുപയോഗം, ബുള്ളിയിങ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിദ്യാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കായി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്ക് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.
5. ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം
18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പോക്സോ നിയമം (2012). ലൈംഗികാതിക്രമം, ലൈംഗിക പീഡനം, അശ്ലീല സാഹിത്യം എന്നിവയാണ് നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നത്. ഇത്തരം കേസുകൾ വേഗത്തിൽ വിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കോടതികൾക്കും നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു.
6. ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിവേചനമില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ അവകാശമുണ്ട്. ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരുടെ അവകാശ നിയമം (2016) പ്രകാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പ്രവേശനക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാനും പഠനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട്.
7. പരാതിപ്പെടാനുള്ള അവകാശം
അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാം. കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നത് ദേശീയ ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷൻ (എൻസിപിസിആർ) നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി പരാതികൾ നൽകാം.
ശിശുദിനം ആഘോഷം മാത്രമല്ല, ഈ അവകാശങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.