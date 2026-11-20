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കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
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News Summary - Calicut University News
ഒറ്റത്തവണ റെഗുലര് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ
തേഞ്ഞിപ്പലം: എം.സി.എ (2020 സ്കീം - 2022 പ്രവേശനം) മൂന്നാം സെമസ്റ്റര് സെപ്റ്റംബര് 2026 ഒറ്റത്തവണ റഗുലര് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള് റീ ഷെഡ്യൂള് ചെയ്ത പ്രകാരം നവംബർ 20നും ഡിസംബര് ഒമ്പതിന് തുടങ്ങാനിരുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റര് സെപ്റ്റംബര് 2026 ഒറ്റത്തവണ റെഗുലര് സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷകള് ഡിസംബര് ഏഴിനും തുടങ്ങും. കേന്ദ്രം: ടാഗോര് നികേതന്, കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല കാമ്പസ്. വിശദമായ സമയക്രമം വെബ്സൈറ്റില്.
പരീക്ഷ അപേക്ഷ
സര്വകലാശാല ഇ.എം.എം.ആര്.സിയിലെ ഡിപ്ലോമ ഇന് ഡിജിറ്റല് മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷന് (പ്രോജക്ട് മോഡ് - 2025 പ്രവേശനം - ബാച്ച് II) ജൂലൈ 2026 റെഗുലര് പരീക്ഷകള്ക്ക് പിഴ കൂടാതെ 26 വരെയും 210 രൂപ പിഴയോടെ 27 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. ലിങ്ക് 20 മുതല് ലഭിക്കും.
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