കേരളത്തിലും രണ്ട് വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ, രാജ്യത്ത് 32 എണ്ണം; ജാഗ്രത നിർദേശിച്ച് യു.ജി.സിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് യു.ജി.സി അംഗീകാരമില്ലാത്ത 32 വ്യാജ സർവകലാശാലകളുണ്ടെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാന്റ്സ് കമ്മീഷൻ (യു.ജി.സി). കേരളത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമടക്കം 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ നിയമപരമായ അംഗീകാരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നവംബർ 17ന് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് യു.ജി.സി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ വളർച്ചക്കൊപ്പം അംഗീകൃത ബിരുദങ്ങൾ നൽകാൻ നിയമപരമായി അധികാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ പുതുക്കിയ യു.ജി.സിയുടെ പട്ടികയിലാണ് 32 സ്ഥാപനങ്ങളുള്ളത്.
വ്യാജ യൂനിവേഴ്സിറ്റികൾ
ഡൽഹി
1. കൊമേഴ്സ്യൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ലിമിറ്റഡ്, ദര്യാഗഞ്ച്, ഡൽഹി
2. യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, ഡൽഹി
3. വൊക്കേഷണൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി, ഡൽഹി
4. എഡിആർ-സെൻട്രിക് ജുറിഡിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി എഡിആർ ഹൗസ്, 8ജെ, ഗോപാല ടവർ, 25, രാജേന്ദ്ര പ്ലേസ്, ന്യൂഡൽഹി - 110008
5. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ന്യൂഡൽഹി
6. വിശ്വകർമ ഓപ്പൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഇന്ത്യ, റോസ്ഗാർ സേവാ സദൻ, 672, സഞ്ജയ് എൻക്ലേവ്, ജിടികെ ഡിപ്പോക്ക് എതിർവശം ന്യൂഡൽഹി - 110033
7. അധ്യാത്മിക് വിശ്വവിദ്യാലയ (സ്പിരിച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി), 351-352, ഫേസ്-1, ബ്ലോക്ക് എ, വിജയ് വിഹാർ, റിത്താല, രോഹിണി, ഡൽഹി - 110085
8. ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് സയൻസസ് (എഐഐപിപിഎച്ച്എസ്), ഓഫീസ് ഖ. നമ്പർ 608-609, ഒന്നാം നില, സന്ത് കൃപാൽ സിംഗ് പബ്ലിക് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ്, ബിഡിഒ ഓഫീസിന് സമീപം, അലിപൂർ, ഡൽഹി - 36
9. വേൾഡ് പീസ് ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി (ഡബ്ല്യുപിയുഎൻയു), നമ്പർ 201, രണ്ടാം നില, ബെസ്റ്റ് ബിസിനസ് പാർക്ക്, നേതാജി സുഭാഷ് പ്ലേസ്, പിതാംപുര, ന്യൂഡൽഹി - 110034
10. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 1810/4, ഒന്നാം നില, കോട്ല മുബാറക്പൂർ, ഡൽഹി
11. മൗണ്ടൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, 109, മധുബൻ ബിൽഡിംഗ്, ക്രതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, 55, നെഹ്റു പ്ലേസ്, ന്യൂഡൽഹി - 110019
12. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻ, ബി-1/1, ജനക്പുരി, ന്യൂഡൽഹി - 110058
കേരളം
13. സെന്റ് ജോൺസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, കിഷനാട്ടം, കേരളം
14. ഇന്റർനാഷണൽ ഇസ്ലാമിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഫെറ്റിക് മെഡിസിൻ (ഐഐയുപിഎം), കുന്ദമംഗലം, കോഴിക്കോട്, കേരളം
മഹാരാഷ്ട്ര
15. രാജ അറബിക് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, നാഗ്പൂർ, മഹാരാഷ്ട്ര
16. നാഷണൽ ബാക്ക്വേർഡ് കൃഷി വിദ്യാപീഠ്, തഡ്വാൾ, താലൂക്ക് അക്കൽകോട്ട്, ജില്ല സോലാപൂർ, മഹാരാഷ്ട്ര
പശ്ചിമ ബംഗാൾ
17. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, 80, ചൗരംഗി റോഡ്, കൊൽക്കത്ത - 20
18. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്, 8-എ, ഡയമണ്ട് ഹാർബർ റോഡ്, ബിൽടെക് ഇൻ, രണ്ടാം നില, താക്കൂർപുക്കൂർ, കൊൽക്കത്ത - 700063
ഉത്തർപ്രദേശ്
19. ഗാന്ധി ഹിന്ദി വിദ്യാപീഠ്, പ്രയാഗ്, അലഹബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്
20. നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി (ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി), അചൽതാൽ, അലിഗഢ്, ഉത്തർപ്രദേശ്
21. ഭാരതീയ ശിക്ഷാ പരിഷദ്, ഭാരത് ഭവൻ, മതിയാരി ചിൻഹട്ട്, ഫൈസാബാദ് റോഡ്, ലഖ്നൗ, ഉത്തർപ്രദേശ് - 227105
22. മഹാമായ ടെക്നിക്കൽ യൂനിവേഴ്സിറ്റി, പിഒ - മഹർഷി നഗർ, ജില്ല ജിബി നഗർ, സെക്ടർ 110-ന് എതിർവശം, സെക്ടർ 110, നോയിഡ - 201304
പുതുച്ചേരി
23. ശ്രീ ബോധി അക്കാദമി ഓഫ് ഹയർ എജ്യുക്കേഷൻ, നമ്പർ 186, തിലാസ്പേട്ട്, വാഴ്ത്താവൂർ റോഡ്, പുതുച്ചേരി - 605009
24. ഉഷ ലച്ചുമണൻ കോളേജ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ, ടിവി മലൈ റോഡ്, വാഴപ്പാടിയാർ നഗർ, തിരുക്കാനൂർ, പുതുച്ചേരി - 605501
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
25. ക്രൈസ്റ്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഡീംഡ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, #32-23-2003, ഏഴാം ലെയ്ൻ, കാകുമാനുവാരിത്തോട്ട, ഗുണ്ടൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 522002
26. ബൈബിൾ ഓപ്പൺ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, വീട് നമ്പർ 49-35-26, എൻജിഒസ് കോളനി, വിശാഖപട്ടണം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - 530016
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
27. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, 130/എ, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എസ്ഒ, അരുണാചൽ പ്രദേശ് - 791111
ഹരിയാന
28. മാജിക് ആൻഡ് ആർട്ട് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, 308എ, ദശ്മേഷ് പ്ലാസ, മഥുര റോഡ്, ഫരീദാബാദ്, ഹരിയാന - 121001
കർണാടക
29. സർവ ഭാരതീയ ശിക്ഷാ പീഠ്, എസ്കെ ചൗൾട്രിക്ക് സമീപം, ദേവനൂർ മെയിൻ റോഡ്, വിജയ നഗര, തുംകൂർ - 572102, കർണാടക
30. ഗ്ലോബൽ ഹ്യൂമൻ പീസ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി, #1035, നാലാം ബ്ലോക്ക്, ഗോൾഡൻ ഹൈറ്റ്സിന് സമീപം, ഡോ. രാജ്കുമാർ റോഡ്, രാജാജി നഗർ, ബംഗളൂരു - 560010
രാജസ്ഥാൻ
31. രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, മാൻസ ചൗക്ക്, ഭിവാഡി, ജില്ല അൽവാർ, രാജസ്ഥാൻ
ഝാർഖണ്ഡ്
32. ദക്ഷ യൂണിവേഴ്സിറ്റി (വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽ എജ്യുക്കേഷൻ), ഭാസ്കർ പാത്ത്, ന്യൂ പുണ്ടാഗ്, മസിബാരി, റാഞ്ചി, ഝാർഖണ്ഡ് - 834007
2023 മാർച്ചിലെ പട്ടികയിൽ 20 സ്ഥാപനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 18 എണ്ണവും പുതിയ പട്ടികയിലും ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത്, നേരത്തേ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 90 ശതമാനവും ഇപ്പോഴും പട്ടികയിൽ തുടരുന്നു. ഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ. 2023ൽ എട്ടായിരുന്ന ഇവിടെ നിലവിൽ 12 എണ്ണം ആണുള്ളത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നാല് സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്.
സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് യു.ജി.സി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. അനധികൃത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ ബോധവത്കരണം നടത്തണമെന്ന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിലെ ഉത്തരവിൽ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനം നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണോ, ബിരുദങ്ങൾ നൽകാൻ അധികാരമുണ്ടോ, ആവശ്യമായ അനുമതികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ പ്രവേശനം നേടാവൂ എന്നാണ് യു.ജി.സിയുടെ നിർദേശം. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, ബ്രോഷറുകൾ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രം വിശ്വസിച്ച് പ്രവേശന തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.
വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ പുതിയ പട്ടികയിലും തുടരുന്നത് അവക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുയർത്തുന്നുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് രാജ്യസഭയിൽ നൽകിയ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയിൽ വിശദീകരണ കത്തുകൾ, കംപ്ലയൻസ് നോട്ടീസുകൾ, കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ നൽകിയതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാറുകൾക്ക് കത്തയച്ചതായും അനധികൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചതായും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനൊപ്പം വ്യാജ ബിരുദങ്ങളുടെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയും പ്രചാരവും ഉപയോഗവും ഗൗരവമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ കമ്പനിയായ മില്ലോയുടെ സ്ഥാപകനും സി.ഇ.ഒയുമായ കരൺ ഭാട്ടി പറഞ്ഞു. വ്യാജ വിദ്യാഭ്യാസ രേഖകളുടെ വ്യാപനം ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണെന്നും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മേഖലകളിലെ ചില സർവകലാശാലകൾ അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ബിരുദങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയൊരു ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ തട്ടിപ്പുകൾ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.