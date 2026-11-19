സയൻസിൽ സമ്മർ ഫെലോഷിപ് അപേക്ഷ നവംബർ 30 വരെtext_fields
ബംഗളൂരു ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ്, ന്യൂഡൽഹി ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ സയൻസ് അക്കാദമി, പ്രയാഗ് രാജ് ദ നാഷനൽ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് എന്നിവ ചേർന്നു നടത്തുന്ന 2 മാസ സമ്മർ റിസർച് ഫെലോഷിപ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ സയൻസസിന് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. കോളജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കുമാണ് അർഹത. അവസാന തീയതി നവംബർ 30.
പ്രോഗ്രാമുകൾ: ബി.എസ്സി (രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നവർ), ബിസ്റ്റാറ്റ്/ ബിമാത്ത് (രണ്ടാം വർഷം), ബി.എസ്സി റിസർച് (മൂന്നാം വർഷം), ബി.ഫാം (3, 4 വർഷം), ബി.ടെക് (2, 3 വർഷം), ബി.സി.എ (2, 3 വർഷം), ബി.ആർക് (2, 3, 4 വർഷം), എം.എസ്സി/എം.ടെക്/എം.സി.എ/എം.ആർക്/എം.വി.എസ്സി/എം.എ ഫാം (ഒന്നാം വർഷം), ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് (ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി) എം.എസ്സി/എം.ടെക്/ എം.ബി.ബി.എസ്/ ബി.വി.എസ്സി (2, 3, 4 വർഷം), ഫാം.ഡി (3, 4 വർഷം), ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പിഎച്ച്.ഡി (1, 2 വർഷം), എം.എസ്സി ടെക് (1, 2 വർഷം).
യോഗ്യത: വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പഠിച്ച പ്രോഗ്രാമിനുവരെ കോർ വിഷയങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് 65 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടാകണം. 10ാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. സർവകലാശാലകളിലും കോളജുകളിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇവർക്കു കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നിബന്ധന ബാധകമല്ല. ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം.
അപേക്ഷ: താൽപര്യമുള്ള മേഖല, പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഫെലോഷിപ് വഴി നേടാനാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് 150 മുതൽ 250 വരെ വാക്കുകളിൽ കുറിപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. താൽപര്യമുള്ള വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ലഭ്യമായ ഗൈഡുകളുടെ പട്ടികയും അവരുടെ സ്പെഷലൈസേഷനുകളും കാണാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് യാത്രാചെലവും പ്രതിമാസം സ്റ്റൈപൻഡും ലഭിക്കും.