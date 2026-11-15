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    നഴ്സിങ് കോഴ്‌സ്; പ്രവേശനം നീട്ടി, ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കും

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    nursing
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​വി​ധ ന​ഴ്സി​ങ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള 2026- 27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി 30 വ​രെ നീ​ട്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. എ.​എ​ൻ.​എം, ജി.​എ​ൻ.​എം, ബി.​എ​സ്‌​സി ന​ഴ്സി​ങ്, പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ബി.​എ​സ്‌​സി ന​ഴ്സി​ങ്, എം.​എ​സ്‌​സി ന​ഴ്സി​ങ്, പോ​സ്റ്റ് ബേ​സി​ക് ഡി​പ്ലോ​മ ഇ​ൻ സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി ന​ഴ്സി​ങ് എ​ന്നീ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​ണ് തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​ത്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ കു​ടും​ബ​ക്ഷേ​മ വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. ഇ​തി​ന്​ മു​മ്പ്​ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ തീ​യ​തി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

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    News Summary - Nursing Admission Deadline Extended
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