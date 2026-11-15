നഴ്സിങ് കോഴ്സ്; പ്രവേശനം നീട്ടി, ക്ലാസുകൾ ഡിസംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ നഴ്സിങ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള 2026- 27 അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാർഥി പ്രവേശനത്തിനുള്ള അവസാന തീയതി 30 വരെ നീട്ടി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ ക്ലാസുകൾ ഡിസംബർ രണ്ടിന് ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. എ.എൻ.എം, ജി.എൻ.എം, ബി.എസ്സി നഴ്സിങ്, പോസ്റ്റ് ബേസിക് ബി.എസ്സി നഴ്സിങ്, എം.എസ്സി നഴ്സിങ്, പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്പെഷാലിറ്റി നഴ്സിങ് എന്നീ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനാണ് തീയതി നീട്ടിയത്. മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ ശിപാർശ പരിഗണിച്ചാണ് ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ടുതവണ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചിരുന്നു.