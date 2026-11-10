നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസിൽ ബിരുദക്കാർക്ക് അവസരം; കേരളത്തിലും ഒഴിവുകൾ, നവംബർ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം...text_fields
കൊച്ചി: കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (എൻ.ഐ.സി.എൽ) 200 ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഓഫീസുകളിലാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പരിശീലന കാലയളവിൽ പ്രതിമാസം 15,000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലഭിക്കും. നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് സ്കീമിന്റെ (എൻ.എ.ടി.എസ്) ഔദ്യോഗിക പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നവംബർ 18 ആണ്.
യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും
- വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അംഗീകൃത സർവകലാശാല/സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. കൂടാതെ എൻ.എ.ടി.എസ് പോർട്ടലിൽ 100% പൂർത്തിയായ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- പ്രായപരിധി (2026 ഏപ്രിൽ 1 അടിസ്ഥാനമാക്കി): 21 മുതൽ 30 വയസ്സ് വരെ. (1996 ഏപ്രിൽ 1നോ അതിനുശേഷമോ 2005 ഏപ്രിൽ 1ന് മുമ്പോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം).
ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല?
- ബിരുദാനന്തര ബിരുദമോ (PG) ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പി.ജി. കോഴ്സോ പൂർത്തിയാക്കിയവർ.
- 2026 ഏപ്രിൽ 1 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 1 വർഷമോ അതിലധികമോ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർ.
- നാഷണൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലോ നേരത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് ചെയ്തവരും നിലവിൽ ചെയ്യുന്നവരും.
- എ.ഐ.സി.ടി.ഇ, ഡി.ഒ.ടി.ഇ, അല്ലെങ്കിൽ യു.ജി.സി അംഗീകരിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടിയവർ.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് എൻ.എ.ടി.എസ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ്. ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ nats.education.gov.in സന്ദർശിക്കുക. സ്റ്റുഡന്റ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് റെഗുലർ സ്റ്റുഡന്റ്, സ്റ്റുഡന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുക. രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന 12 അക്ക എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, 'Apply against advertised vacancies' എന്ന സെക്ഷനിൽ 'NATIONAL INSURANCE COMPANY LTD' എന്ന് സർച്ച് ചെയ്യുക.
അപേക്ഷാ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. ഓർക്കുക, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2026 നവംബർ 18 ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ.എ.ടി.എസ് പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക.