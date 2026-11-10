എ.ഐ വന്നിട്ടും പണിക്ക് കുറവില്ല! മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ജീവനക്കാർക്ക് മടുപ്പ്text_fields
ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ ഓഫിസുകളിൽ എ.ഐ എത്തിയപ്പോൾ ടെക്കികൾ ഏറെ ആശ്വസിച്ചു. റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാനും കോഡ് എഴുതാനും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനുമെല്ലാം ഇനി എ.ഐയുടെ സഹായം തേടാം. കേൾക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസമാകേണ്ട കാര്യമല്ലേ? പക്ഷേ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ അനുഭവം അത്ര സുഖകരമല്ലെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. എ.ഐ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമ്മർദം, കൂടുന്ന ജോലിഭാരം, നാളെ സ്വന്തം ജോലി തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക... ഇതിനിടയിലാണ് കമ്പനിയിലെ 60,000 ജീവനക്കാർക്ക് സ്വമേധയാ ജോലി വിട്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളിലൊന്നായ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാർത്ത ടെക് ലോകത്ത് പുതിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയടക്കം നാല് രാജ്യങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്കാണ് Voluntary Exit Offer എന്ന പേരിൽ കമ്പനി പ്രത്യേക പാക്കേജ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ എ.ഐ നയങ്ങളിലും തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളിലും അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് നിലവിലുള്ളവരും മുൻ ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് തുറന്ന കത്തും പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
എ.ഐ വന്നപ്പോൾ പണി കുറഞ്ഞില്ല, കൂടിയെന്ന് ജീവനക്കാർ!
എ.ഐ വന്നാൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പണി കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷ. എന്നാൽ എ.ഐ തയ്യാറാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും അതിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും വീണ്ടും മനുഷ്യർ തന്നെ വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ പരാതി.എ.ഐ ഉപയോഗിക്കണമെന്നത് ഇപ്പോൾ പല ജോലികളിലും ഒരു അധിക പ്രതീക്ഷയായി മാറിയെന്നും ജീവനക്കാർ പറയുന്നു. ആവശ്യമായ പരിശീലനം പോലും ലഭിക്കാതെ വിവിധ ജോലികളിൽ എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നു. എ.ഐ നൽകുന്ന മറുപടികളിലെ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തുക, നിലവാരമില്ലാത്ത ഫീച്ചറുകൾ തിരുത്തുക, ഒടുവിൽ ജോലി കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുക... ഇതിനെല്ലാം കൂടി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരുന്നു.ചുരുക്കത്തിൽ, പണി എ.ഐക്ക് കൊടുത്ത് ജീവനക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ ഇവിടെ അത്ര ശരിയായില്ലെന്നാണ് അവരുടെ അനുഭവം.ഇതിനൊപ്പം മറ്റൊരു പേടിയുമുണ്ട്. എ.ഐ കൂടുതൽ ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ഇത്രയും ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ടാകുമോ? ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ജോലി നാളെ നഷ്ടപ്പെടുമോ? തുടർച്ചയായ പുനഃസംഘടനകളും ഈ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കമ്പനി ലാഭത്തിലല്ലേ? പിന്നെ ജീവനക്കാർക്ക് പരാതിയെന്ത്?
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കമ്പനി മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയാനാകില്ല. 2026 സെപ്റ്റംബർ 30ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ 9,230 കോടി ഡോളർ വരുമാനവും 3,660 കോടി ഡോളർ അറ്റാദായവും കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തി. മുൻവർഷത്തെ ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റാദായത്തിൽ 32 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായി.എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ നേട്ടങ്ങളും വർധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ചില ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിച്ച വാർഷിക ശമ്പളവർധന ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണെന്ന പരാതിയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.എ.ഐ വികസനത്തിൽ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന കാരണത്താൽ തന്റെ ഓഹരി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതിനെതിരെ മുതിർന്ന ഡിസൈനറായ ഗ്രെച്ചൻ തോമസും നേരത്തെ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
ജീവനക്കാർക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ?
എ.ഐ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല ജീവനക്കാരുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ എ.ഐയുടെ പേരിൽ ജോലിയുടെ രീതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ജീവനക്കാർ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം.എ.ഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജീവനക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതി ഒഴിവാക്കണം, കമ്പനിയുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എ.ഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കരുത്, ഡാറ്റാ സെന്റർ പദ്ധതികളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത വേണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളും തുറന്ന കത്തിലുണ്ട്.അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റ ഏജൻസിയായ ICE, ഇസ്രയേൽ സൈന്യം എന്നിവരുമായുള്ള കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക സേവന കരാറുകളെക്കുറിച്ചും ജീവനക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
60,000 പേർക്ക് ജോലി വിടാം; ഇന്ത്യക്കാരും പട്ടികയിൽ
ഇതിനിടയിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Voluntary Exit Offer ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അമേരിക്ക, ഇന്ത്യ, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏകദേശം 60,000 ജീവനക്കാർക്കാണ് ഈ അവസരം ലഭിക്കുക.കമ്പനിയുടെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ ഏകദേശം 27 ശതമാനത്തോളം വരുന്നതാണ് ഈ വിഭാഗം. എന്നാൽ 60,000 പേരും ജോലി വിടുമെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർഥം. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഓഫർ സ്വീകരിക്കാം.ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 23,000 ജീവനക്കാരാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിനുള്ളത്. ഇവരിൽ യോഗ്യത നേടുന്നവർക്കും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം. കോപൈലറ്റ്, എ.ഐ, വിൻഡോസ്, എക്സ്ബോക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാരും പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.ഓരോ സേവനവർഷത്തിനും ഒരു മാസത്തെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന് തുല്യമായ തുക ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, പുതിയ ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സഹായം തുടങ്ങിയ പിന്തുണകളും പാക്കേജിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വ്യക്തിഗത ഓഫർ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാം.
ജോലി വിടാനുള്ള ഓഫറിന് പിന്നിൽ എന്താണ്?
ഇതൊരു നിർബന്ധിത പിരിച്ചുവിടലല്ലെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോടെ പുറത്തുപോകാനുള്ള അവസരമാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ നിലപാട്.എന്നാൽ ഈ നീക്കം ടെക് മേഖലയിലെ വലിയൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും തുടക്കമിടുന്നുണ്ട്. എ.ഐയിൽ കോടികൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നേടാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ നേട്ടം ജീവനക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്? എ.ഐ മനുഷ്യരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമാകുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുന്നുണ്ടോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരാതികൾ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാന ചോദ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്.