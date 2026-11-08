കൊച്ചി മെട്രോയിൽ അപ്രന്റീസാകാം

കൊച്ചി മെട്രോയിൽ അപ്രന്റീസാകാംtext_fields
കൊച്ചിമട്രോ റയിൽ ലിമിറ്റഡിൽ അപ്രന്റീസുകളുടെ 70 ഒഴിവുകൾ. ഗ്രാ ജുവേറ്റ് ടെക്നിക്കൽ, ഗ്രാജുവേറ്റ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ, ഡിപ്ലോമ ടെ ക്നീഷ്യൻ, ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ് വിഭാഗ ങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. എൻജിനീ യറിങ് ബിരുദധാരികൾക്കും ബി.കോം, ബി.ബി.എ, ബി.സി.എ ബിരുദധാരികൾക്കും ഡിപ്ലോമ, ഐ.ടി.ഐ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അവ സരമുണ്ട്.
ഒഴിവുകൾ
ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റീസ് (ടെക്നിക്കൽ): 16 ഒഴിവുകൾ. സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇലക്ട്രോണി -ക്സ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നാലുവർഷ ബി.ടെക്/ബി.ഇ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 12,300 രൂപ.
. ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റ്റീസ് (നോൺ ടെക്നിക്കൽ): ആറു ഒഴിവുകൾ. ബി.കോം, ബി.ബി.എ, ബി.സി .എ എന്നിവയിലൊന്നിൽ മൂന്നു വർഷ ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേ ക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 12,300 രൂപ.
. ഡിപ്ലോമ ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റി സ്: 28 ഒഴിവുകൾ. സിവിൽ, ഇല ക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇല ക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻ സ് എന്നിവയിലൊന്നിൽ മൂന്നു വർഷ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോ മ നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 10,900 രൂപ.
. ട്രേഡ് അപ്രന്റീസ്: 20 ഒഴിവുകൾ. ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വെൽഡർ, ഫിറ്റർ, പ്ലംബർ എന്നീ ട്രേഡുകളിലൊന്നിൽ ഐ.ടി .ഐ പാസായവർക്ക് അവസരം. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 9,600 രൂപ.
എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രതിമാസം 1,200 രൂപ ഭക്ഷണ അലവൻസും ലഭിക്കും.
നിബന്ധനകൾ
അപേക്ഷകർക്ക് 18 വയസ്സ് പൂർത്തി യായിരിക്കണം. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽനിന്ന് റഗുലർ, മുഴുവൻസമയ കോഴ്സായി യോഗ്യത നേടി യവരായിരിക്കണം. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയായ 2026 നവംബർ 10 കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനുള്ളിൽ
യോഗ്യത നേടിയവരായിരിക്കം നിലവിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ് പരിശീലനം നടത്തുന്നവർക്കും നേനേ അപ്രന്റിസ്ഷിപ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല.
അപേക്ഷ
ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസിന് അപേക്ഷിക്കുന്നവർ http apprenticeshipindia.gov.in വെബ്സൈറ്റിലും മറ്റ് വിഭാവക്കാർ https://nats.education.g in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ/എൻറോൾമെന്റ്റ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് കൊച്ചി മെട്രോ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ബയോ ഡേറ്റാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിക്കണം. പുരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും ആവശ്യമായ രേഖകളും General Manager (HR, Admi Training), Kochi Metro Rail Ltd., 4th Floor, JLN Stadium Metro Stat Kaloor, Kochi-682017 എന്ന വിലാസത്തിൽ നവംബർ 10നകം ലഭിക്കണം.
വിശദവിവരങ്ങൾ: www.kochimetro.org
email-: kmrl.apprentice@gmail.com.
ഫോൺ: 0484-2846 2846770