‘ജോലിക്ക് പിന്നാലെ പോകേണ്ട, ജോലി കൊടുക്കുന്നവരാകൂ’: ബിരുദധാരികളോട് മുൻ ഐ.എസ്.ആർ.ഒ മേധാവിtext_fields
രാജ്കോട്ട്: പരമ്പരാഗത ജോലികൾ തേടിപ്പോകുന്നതിന് പകരം സംരംഭകത്വത്തിലും നൂതനാശയങ്ങളിലും ഗവേഷണത്തിലും വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് മുൻ ഐഎസ്ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോ. കെ. ശിവൻ. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിൽ ദാതാക്കൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്കോട്ടിലെ മാർവാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒൻപതാമത് വാർഷിക ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നൂതന സംരംഭങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെയും നിരന്തര പഠനത്തിലൂടെയും രാജ്യപുരോഗതിയിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകാൻ ഡോ. ശിവൻ ബിരുദധാരികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ‘വെറുതെ ജോലികൾ തേടി നടക്കരുത്. മറിച്ച് നൂതന സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് സംഭാവന നൽകിയും തൊഴിൽ ദാതാക്കളായി മാറണം’ ഡോ. കെ. ശിവൻ പറഞ്ഞു. ഗവേഷണത്തിന്റെയും ആജീവനാന്ത പഠനത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും താങ്ങാനാകുന്ന ഫീസും ഗവേഷണ മികവും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ചു.
വിവിധ വിഷയങ്ങളിലായി 3,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ബിരുദം നേടിയത് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലാണ് (844). ടെക്നോളജി (662), കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് (553), എൻജിനീയറിങ് (284) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ. ഡിപ്ലോമ സ്റ്റഡീസ്, ഫാർമസി, സയൻസ്, ഫിസിയോതെറാപ്പി, നിയമം, കൃഷി, ആർട്സ്, ആർക്കിടെക്ചർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെയും വിദ്യാർഥികൾ ബിരുദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പിഎച്ച്ഡി ബിരുദധാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ 153.8 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായി. ഉന്നത ഗവേഷണത്തിലും അക്കാദമിക് വികസനത്തിലും സ്ഥാപനം നൽകുന്ന വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ദി ബോംബെ ഷേവിങ് കമ്പനി സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ശന്തനു ദേശ്പാണ്ഡെ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു.
പരാജയങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും, ജിജ്ഞാസ നിലനിർത്താനും, മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും അദ്ദേഹം ബിരുദധാരികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും ഇന്ത്യയിലെ വളർച്ചാ അവസരങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
സത്യസന്ധത, നൂതനാശയങ്ങൾ, മികവ് എന്നീ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ മാർവാടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രസ്റ്റി ധ്രുവ് മാർവാടി വിദ്യാർഥികളോട് പറഞ്ഞു. വിവിധ പഠനശാഖകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച 47 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു.