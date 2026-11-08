ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡ്രൈവർ നിയമനം

ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡ്രൈവർ നിയമനംtext_fields
ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ കീഴിൽ ബംഗളൂ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിലേക്ക് താഴെ കാണുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈ നിൽ നവംബർ 13നകം അപേക്ഷിക്കാം.
ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ബി, അടിസ്ഥാന ശമ്പ ളം 21,700 രൂപ. ട്രേഡുകൾ-ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്/ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്/മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, അപ്ലൈഡ്/ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്/മെക്കാനിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് -ഒഴിവുകൾ 24, ഫിറ്റർ 8, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 4, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് 5, ടർണർ 1, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക് 1, ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റർ 1, മെഷിനിസ്റ്റ് 2. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ എൻ.സി.വി.ടി - ഐ.ടി.ഐ / എൻ.ടി.സി / എൻ.എ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.
. ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 3, സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ 2, യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യം + ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 19,900 രൂപ.
. ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 10, യോഗ്യതകൾ: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം + പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 10, യോഗ്യ തകൾ: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യം + പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പബ്ലിക് സർവിസ് ബാഡ്ജ്, അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം (ഇതിൽ 3 വർഷമെങ്കിലും ഹെവിവെഹിക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം). അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 19,900 രൂപ.
പ്രായപരിധി: 13.11.2026ന് 18-35 വയസ്സ്. എസ്.സി /എസ്.ടി /ഒ.ബി.സി-എൻ.സി .എൽ /ഭിന്നശേഷിക്കാർ / മികച്ച കായിക താ രങ്ങൾ /വിധവകൾ /നിയമപരമായി വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തി പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ: ursc.gov.in , https://www.isro.gov.in/, www.ursc gov.in