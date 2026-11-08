Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡ്രൈവർ നിയമനം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒഴിവുകൾ 61, അപേക്ഷ നവംബർ 13നകം
    ഐ.എസ്.ആർ.ഒയിൽ ടെക്നീഷ്യൻ, ഡ്രൈവർ നിയമനം
    cancel


    ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ കീഴിൽ ബംഗളൂ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിലേക്ക് താഴെ കാണുന്ന തസ്തികകളിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈ നിൽ നവംബർ 13നകം അപേക്ഷിക്കാം.

    ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ബി, അടിസ്ഥാന ശമ്പ ളം 21,700 രൂപ. ട്രേഡുകൾ-ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്/ടെക്നീഷ്യൻ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സിസ്റ്റംസ്/മെക്കാനിക് കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ്, അപ്ലൈഡ്/ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്/മെക്കാനിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് -ഒഴിവുകൾ 24, ഫിറ്റർ 8, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 4, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് 5, ടർണർ 1, മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ മെക്കാനിക് 1, ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റർ 1, മെഷിനിസ്റ്റ് 2. യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ എൻ.സി.വി.ടി - ഐ.ടി.ഐ / എൻ.ടി.സി / എൻ.എ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

    . ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 3, സ്റ്റാഫ് കാർ ഡ്രൈവർ 2, യോഗ്യത: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യം + ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, 3 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 19,900 രൂപ.

    . ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 10, യോഗ്യതകൾ: എസ്.എസ്.എൽ.സി/തത്തുല്യം + പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ (ഗ്രേഡ് എ) 10, യോഗ്യ തകൾ: എസ്.എസ്.എൽ.സി / തത്തുല്യം + പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പബ്ലിക് സർവിസ് ബാഡ്ജ്, അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം (ഇതിൽ 3 വർഷമെങ്കിലും ഹെവിവെഹിക്കിൾ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം). അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 19,900 രൂപ.

    പ്രായപരിധി: 13.11.2026ന് 18-35 വയസ്സ്. എസ്.സി /എസ്‌.ടി /ഒ.ബി.സി-എൻ.സി .എൽ /ഭിന്നശേഷിക്കാർ / മികച്ച കായിക താ രങ്ങൾ /വിധവകൾ /നിയമപരമായി വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തി പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ: ursc.gov.in , https://www.isro.gov.in/, www.ursc gov.in

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - ISRO Recruitment 2026: 61 Vacancies for Technicians and Drivers, Apply by November 13
    Next Story
    X