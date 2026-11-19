ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാംtext_fields
മനില: ഫിലിപ്പീൻസിലെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് എംബിബിഎസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ഫിസിഷ്യൻ ലൈസൻഷർ പരീക്ഷ (പി.എൽ.ഇ) എഴുതി വിജയിച്ചാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കും. ഫിലിപ്പീൻ പ്രൊഫഷണൽ റെഗുലേഷൻ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ഹർഷ് കുമാർ ജെയിൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫിലിപ്പീൻസ് സന്ദർശനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് പ്രഖ്യാപനം. വിദേശത്ത് എം.ബി.ബി.എസ് പഠിക്കുന്നവർ പഠിച്ച രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ അർഹരായിരിക്കണം എന്നതാണ് ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന നിബന്ധനകളിലൊന്ന്.
ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലനിന്ന അവ്യക്തതയാണ് ഇതോടെ മാറുന്നത്. ഇത് ഫിലിപ്പീൻസിൽ പഠിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണ്.
2025 മേയിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ (സി.എച്ച്.ഇ.ഡി) നൽകിയ കത്തിൽ, ഫിലിപ്പീൻസിലെ ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ (എം.ഡി.) പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ (എൻ.എം.സി) നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2026 മാർച്ചിൽ ഫിലിപ്പീൻസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയും ഇതേ നിലപാട് അംഗീകരിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2026 ജൂണിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി എം.ബി.ബി.എസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി നിർദേശം പുറത്തിറക്കി.
ഇന്ത്യയിൽ ഫിലിപ്പീൻ ബിരുദധാരികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ അവകാശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2026 ഒക്ടോബർ 8-ന് ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫിലിപ്പീൻസ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പരസ്പര അംഗീകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്. ഫിലിപ്പീൻസ് നിയമപ്രകാരം അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഫിസിഷ്യൻ ലൈസൻഷർ പരീക്ഷ (പി.എൽ.ഇ) പാസാകണം. ഇന്ത്യ ഫിലിപ്പീൻ പൗരന്മാർക്ക് ഇതേ അവകാശം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന പരസ്പര വ്യവസ്ഥയും ഇതിൽ ബാധകമാണ്.
എന്നാൽ ഫിലിപ്പീൻസിൽ പരീക്ഷ എഴുതി അർഹത ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസായി കണക്കാക്കാനാവില്ല. നാട്ടിലെത്തിയാൽ എൻ.എം.സിയുടെ പരീക്ഷയും മറ്റ് നിബന്ധനകളും പൂർത്തിയാക്കണം.
നിലവിൽ 7,000-ത്തോളം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളാണ് ഫിലിപ്പീൻസിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ട്രാൻസ്വേൾഡ് എഡ്യുകെയർ ഡയറക്ടറും കിങ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ മെഡിക്കൽ അക്കാദമി ചെയർമാനുമായ കാഡ്വിൻ പിള്ള പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ബാധകമായ എൻ.എം.സി നിബന്ധനകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.