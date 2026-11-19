എ.ഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് വിഷയങ്ങളിൽ പ്രോജക്ടിനും ഗവേഷണത്തിനും ഫെലോഷിപ്text_fields
എ.ഐ, മെഷീൻ ലേണിങ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ പ്രോജക്ട്, ഗവേഷണം എന്നിവ നടത്താൻ ഫെലോഷിപ്. യു.ജി, പി.ജി, പിഎച്ച്.ഡി വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇന്ത്യ എ.ഐ മിഷന്റെ കീഴിൽ ഫെലോഷിപ് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര കോൺഫറൻസുകളിൽ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അവസാനതീയതി നവംബർ 30.
അപേക്ഷ: എൻജിനീയറിങ്, സയൻസ്, മെഡിസിൻ, ലോ, കോമേഴ്സ്, ആർട്സ് തുടങ്ങി ഏതു വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ട് ആകണമെന്നാണ് നിബന്ധന. വിദ്യാർഥിയുടെ പ്രോജക്ട് ഗൈഡ് വിവരങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം. പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേധാവിയുടെയോ വകുപ്പ് മേധാവിയുടെയോ ഗൈഡിന്റെയോ കത്തും അപേക്ഷയോടൊപ്പം വേണം.
യോഗ്യത: യു.ജി/ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥികൾ: പ്രോഗ്രാമിന്റെ അവസാനവർഷം പഠിക്കുന്നവരാകണം. എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 മുഴുവൻ സമയ കോഴ്സുകളെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാകണം. ബിരുദത്തിന് ഇതുവരെ 70 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 7.0 സി.ജി.പി.എ ഉണ്ടാകണം. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെലോഷിപ്പായി ലഭിക്കും.
പി.ജി വിദ്യാർഥികൾ: പി.ജി പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ആദ്യ 3 സെമസ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ബിരുദത്തിന് 70 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ 7.0 സി.ജി.പി.എ ഉണ്ടാകണം. 2, 3 സെമസ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് പൂർത്തിയായ സെമസ്റ്ററുകളിലും ഇതേ മാർക്ക് ഉണ്ടാകണം. എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 മുഴുവൻ സമയ കോഴ്സുകളെങ്കിലും പഠിച്ചവരാകണം. 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫെലോഷിപ് തുക ലഭിക്കും.
പിഎച്ച്.ഡി: റിസർച് ഫെലോഷിപ് എ.ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവരാകണം. ഇന്ത്യ എ.ഐ പോർട്ടലിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പിഎച്ച്.ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ, ആദ്യ വർഷക്കാർക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ആദ്യത്തെ 2 വർഷം പ്രതിമാസം 70,000 രൂപ, മൂന്നാം വർഷം 75,000 രൂപ, 4, 5 വർഷങ്ങളിൽ 80,000 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ പ്രതിവർഷം 2 ലക്ഷം രൂപ പ്രോജക്ട് ഗ്രാന്റായും ലഭിക്കും.