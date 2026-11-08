ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്രബേഷനറി എൻജിനീയർ: 350 ഒഴിവുകൾ

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡിൽ പ്രബേഷനറി എൻജിനീയർ: 350 ഒഴിവുകൾtext_fields
കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാ പനമായ ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലിമിറ്റഡ് (ബെൽ) അതിന്റെ ബംഗളുരു, ഗാസിയാബാദ്, പുണെ/നാഗ്പൂർ, നവി മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ, മചിലിപട്ടണം, പഞ്ച്കുള, കൊദ്വാര യൂനിറ്റ്/ഓഫിസുകളിലേക്ക് പ്രബേഷണറി എൻജിനീയർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. 350 ഒഴിവുകളുണ്ട്. (ഇലക്ട്രോണിക്സ് 200, മെക്കാനിക്കൽ 150). ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 18നകം അപേക്ഷിക്കാം.
പ്രൊഡക്ഷൻ/സപ്പോർട്ട് സർവിസസ് വകുപ്പുകളിലാണ് നിയമനം (തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ ഇന്ത്യയിലെവിടെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ്). നിശ്ചിത ഒഴിവുകൾ പട്ടികജാതി/വർഗം, ഒ.ബി.സി നോൺക്രീമിലെയർ, ഇ.ഡബ്ല്യു. എസ്, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവ രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശമ്പളനിരക്ക്: 40,000-1,40,000 രൂപ. ആനുകുല്യങ്ങളടക്കം പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 13 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും.
യോഗ്യത: ഇലക്ട്രോണിക്സ്/ ഇ.സി/ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ/ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ /കമ്യൂണിക്കേഷൻ/ മെക്കാനിക്കൽ ഡിസിപ്ലിനുകളിൽ ഫസ്റ്റ്ക്ലാസ് അംഗീകൃത ബി.ഇ/ബി.ടെക്/ബി.എസ് സി) എൻജിനീയറിങ് ബിരുദം. എ.എം.ഐ.ഇ അടക്കം തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും. പട്ടികജാതി/വർഗം, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പാസ്മാർക്ക് മതി.
പ്രായപരിധി: 1.10.2026ൽ 25 വയസ്സ്. എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗത്തിന് 5 വർഷവും ഒ.ബി.സി (നോൺ ക്രീമിലെയർ) വിഭാഗത്തിന് 3 വർഷവും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷവും. വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ചട്ടപ്രകാരം ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവുണ്ട്.
അപേക്ഷാ ഫീസ്:1180 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ പി.ഡബ്ല്യു.ബി.ഡി/ വിമുക്ത ഭടന്മാർ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഫീസില്ല.
സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്: കേരളത്തിൽ എറണാകുളം, കോട്ടയം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ സെൻററുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങൾ: www.bel-india.in.