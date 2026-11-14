Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വി​​വി​​ധ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​പ്ര​​ന്റിസു​​ക​​ളാ​​വാ​​ൻ അ​​വ​​സ​​രം

    text_fields
    bookmark_border
    വി​​വി​​ധ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ അ​​പ്ര​​ന്റിസു​​ക​​ളാ​​വാ​​ൻ അ​​വ​​സ​​രം
    cancel

    ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ ബാ​​ങ്ക് വി​​വി​​ധ സം​​സ്ഥാ​​ന- കേ​​ന്ദ്ര​​ഭ​​ര​​ണ പ്ര​​ദേ​​ശ​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ബ്രാ​​ഞ്ചു​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് 1,500 അ​​പ്ര​​ന്റി​​സു​​ക​​ളെ തെര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ത്ത് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ന​​ൽ​​കു​​ന്നു. കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ൽ 44, ക​​ർ​​ണാ​​ട​​ക 35, പു​​തു​​ച്ചേ​​രി 9, ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട് 270 എ​​ന്നി​​ങ്ങ​​നെ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ളു​​ണ്ട്. നി​​ശ്ചി​​ത ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ എ​​സ്.​​സി, എ​​സ്.​​ടി, ഒ.​​ബി.​​സി, ഇ.​​ഡ​​ബ്ല്യു.​​എ​​സ്, ഭി​​ന്നശേ​​ഷി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് സം​​വ​​ര​​ണം ചെ​​യ്തി​​രി​​ക്കു​​ന്നു. ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ 25ന​​കം അ​​പേ​​ക്ഷിക്കാം.

    യോ​​ഗ്യ​​ത ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഡി​​സി​​പ്ലി​​നി​​ൽ അം​​ഗീ​​കൃ​​ത സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ലാ ബി​​രു​​ദം. പ്രാ​​യം: 1.11.2026ൽ 20-28 ​​വ​​യ​​സ്സ്. എ​​സ്.​​സി/എ​​സ്.​​ടി/ ഒ.​​ബി.​​സി/​​എ​​ൻ.​​സി.​​എ​​ൽ/ഭി​​ന്നശേ​​ഷി​​ക്കാ​​ർ, വി​​ധ​​വ​​ക​​ൾ, നി​​യ​​മ​​പ​​ര​​മാ​​ധി വി​​വാ​​ഹ​​ബ​​ന്ധം വേ​​ർ​​പെ​​ടു​​ത്തി പു​​ന​​ർ​​വി​​വാ​​ഹം ചെ​​യ്തി​​ട്ടി​​ല്ലാ​​ത്തവ​​ർ തു​​ട​​ങ്ങി​​യ വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് നി​​യ​​മാ​​നു​​സൃ​​ത വ​​യ​​സ്സി​​ള​​വ് ല​​ഭി​​ക്കും. പ്രാ​​ദേ​​ശി​​ക ഭാ​​ഷ​​യി​​ൽ വാ​​യി​​ക്കാ​​നും എ​​ഴു​​താ​​നും സം​​സാ​​രി​​ക്കാ​​നും ക​​ഴി​​യ​​ണം.

    അ​​പ്ര​​ന്റി​​സ് ആ​​ക്ട് പ്ര​​കാ​​രം തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് 12 മാ​​സ​​ത്തെ ഓ​​ൺ ദി ​​ജോ​​ബ് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം ഉ​​ണ്ടാ​​കും. പ്ര​​തി​​മാ​​സ സ്റ്റൈ​​പ്പ​​ൻ​​ഡ് 12,300 രൂ​​പ. (ന​​ഗ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ 15,000 രൂ​​പ), അ​​പേ​​ക്ഷാ ഫീ​​സ് 800 രൂ​​പ​​യും ജി.​​എ​​സ്.​​ടി​​യും. എ​​സ്.​​സി, എ​​സ്.​​ടി, ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി വി​​ഭാ​​ഗ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് 175 രൂ​​പ മാ​​ത്രം. ഡെ​​ബി​​റ്റ്/​​ക്രെ​​ഡി​​റ്റ് കാ​​ർ​​ഡ്, ഇ​​ന്റ​​ർ​​നെ​​റ്റ് ബാ​​ങ്കിങ് വ​​ഴി ഫീ​​സ് അ​​ട​​ക്കാം.

    സെ​​ല​​ക്ഷ​​ൻ ടെ​​സ്റ്റി​​നു കേ​​ര​​ള​​ത്തി​​ലെ എ​​റ​​ണാ​​കു​​ളം, തി​​രു​​വ​​ന​​ന്ത​​പു​​രം, ക​​ണ്ണൂ​​ർ, കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട്, തൃ​​ശൂ​​ർ, ല​​ക്ഷ​​ദ്വീ​​പി​​ൽ ക​​വ​​ര​​ത്തി സെ​​ന്റ​​റു​​ക​​ളാ​​ണ്.

    വി​​ശ​​ദ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ: https://indianbank.bank.in/

    നാ​​ഷ​​നൽ ഇ​​ൻ​​ഷു​​റ​​ൻ​​സ് ക​​മ്പ​​നി ലി​​മി​​റ്റ​​ഡ് വി​​വി​​ധ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലെ ശാ​​ഖ​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ഇ​​രു​​ന്നൂ​​റ് അ​​പ്ര​​ന്റി​​സു​​ക​​ളെ തെര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു. കേ​​ര​​ളം പ​​ത്ത്, ത​​മി​​ഴ്നാ​​ട് പ​​ത്ത്, ക​​ർ​​ണാ​​ട​​കം പ​​ത്ത് ​​എ​​ന്നിങ്ങ​​നെ​​യാ​​ണ് ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ. ഏ​​തെ​​ങ്കി​​ലും ഡി​​സി​​പ്ലി​​നി​​ൽ റെ​​ഗു​​ല​​ർ/ഫു​​ൾ ടൈം ​​ബി​​രു​​ദ​​മു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാം. പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി 1.4.2026ൽ 21-30 ​​വ​​യ​​സ്സ്. എ​​സ്.​​സി/എ​​സ്.​​ടി/ഒ.​​ബി.​​സി/എ​​ൻ.​​സി.​​എ​​ൽ/ഭി​​ന്നശേ​​ഷി വി​​ഭാ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് നി​​യ​​മാ​​നു​​സൃ​​ത വ​​യ​​സ്സിള​​വ് ഉ​​ണ്ട്. ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ 18 വ​​രെ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യാം. തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ടു​​ന്ന​​വ​​ർ​​ക്ക് 12 മാ​​സ​​ത്തെ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​വും ന​​ൽ​​കും. പ്ര​​തി​​മാ​​സം 15,000 രൂ​​പ​​യാ​​ണ് സ്റ്റൈ​​പ്പ​​ന്‍ഡ്.

    വി​​ശ​​ദ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ: https://nationalinsurance.nic.co.in/

    ന്യൂ​​ക്ലി​​യ​​ർ പ​​വ​​ർ കോ​​ർ​​പറേ​​ഷ​​ൻ ഓ​​ഫ് ഇ​​ന്ത്യ ലി​​മി​​റ്റ​​ഡ് ട്രേ​​ഡ് ഡി​​പ്ലോ​​മ, ഗ്രാ​​ജു​​വേ​​റ്റ് അ​​പ്ര​​ന്റിസു​​ക​​ളെ തേ​​ടു​​ന്നു. ആ​​കെ 80 ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ളു​​ണ്ട്. ഓ​​രോ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലും ല​​ഭ്യ​​മാ​​യ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ ട്രേ​​ഡ് അ​​പ്ര​​ന്റിസ് /ഐ.​​ടി.​​ഐ, ഫി​​റ്റ​​ർ - 16. ഐ.​​ടി.​​ഐ/ ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക് മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക് - 9. ഐ.​​ടി. ഐ ​​ഇ​​ല​​ക്ട്രീ​​ഷ്യ​​ൻ -25. പ്ര​​തി​​മാ​​സ സ്റ്റൈ​​പ്പ​​ന്‍ഡ് ഏ​​ക വ​​ർ​​ഷ ട്രേ​​ഡു​​ക​​ൾ​​ക്ക്, 10560 രൂ​​പ, ദ്വി​​വ​​ത്സ​​ര ട്രേ​​ഡു​​കാ​​ർ​​ക്ക് 11,040 രൂ​​പ. പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി 18.11.2026ന് 24 ​​വ​​യ​​സ്സ്.

    ഡി​​പ്ലോ​​മ അ​​പ്ര​​ന്റിസ് ● മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക​​ൽ 4, ഇ​​ല​​ക്‌​​ട്രി​​ക്ക​​ൽ 3, ഹ്യൂ​​മ​​ൻ റി​​സോ​​ഴ്‌​​സ​​സ് 3, ഫി​​നാ​​ൻ​​സ് ആ​​ൻ​​ഡ് അ​​ക്കൗ​​ണ്ട്സ് 2, കോ​​ൺ​​ട്രാ​​ക്ട് ആ​​ൻ​​ഡ് മെ​​റ്റീ​​രി​​യ​​ൽ​​സ് മാ​​നേ​​ജ്മെ​​ന്റ് 2, പ്ര​​തി​​മാ​​സ സ്റ്റൈ​​പ്പന്‍ഡ്: 12,300 രൂ​​പ. പ്രാ​​യ​​പ​​രി​​ധി 18-26 വ​​യ​​സ്സ്.

    യോ​​ഗ്യ​​ത  ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട ട്രേ​​ഡി​​ൽ/ ഡി​​സി​​പ്ലി​​നി​​ൽ ഫു​​ൾ ടൈം/ ​​റെ​​ഗു​​ല​​ർ അം​​ഗീ​​കൃ​​ത ഐ.​​ടി.​​ഐ/ ഡി​​പ്ലോ​​മ /ഡി​​ഗ്രി സ​​ർ​​ട്ടി​​ഫി​​ക്ക​​റ്റ് ഉ​​ണ്ടാ​​യി​​രി​​ക്ക​​ണം. ന​​വം​​ബ​​ർ 18 വ​​രെ അ​​പേ​​ക്ഷി​​ക്കാം.

    വി​​ശ​​ദ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ: https://www.npcilcareers.co.in/MainSiten/default.aspx

    ഐ.​​എ​​സ്.​​ആ​​ർ.​​ഒ​​യു​​ടെ ശ്രീ​​ഹ​​രി​​ക്കോ​​ട്ട​​യി​​ലെ സ​​തീ​​ഷ് ധ​​വാ​​ൻ സ്പേ​​സ് സെ​​ന്റ​​ർ എ​​സ്.​​എ​​ച്ച്.​​എ.​​ആ​​ർ ഗ്രാ​​ജു​​വേ​​റ്റ് (എ​​ൻജിനീ​​യ​​റി​​ങ് ആ​​ൻ​​ഡ് നോ​​ൺ എ​​ൻജിനീ​​യ​​റി​​ങ്) ടെ​​ക്നീ​​ഷ്യ​​ൻ (ഡി​​പ്ലോ​​മ) ട്രേ​​ഡ് അ​​പ്ര​​ന്റീ​​സു​​ക​​ളെ തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്കു​​ന്നു.

    ഓ​​രോ വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ലും ല​​ഭ്യ​​മാ​​യ ഒ​​ഴി​​വു​​ക​​ൾ ● ഗ്രാ​​ജു​​വേ​​റ്റ് അ​​പ്ര​​ന്റി​സ് (എ​​ൻജിനീ​​യ​​റി​​ങ്) 50. (മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക​​ൽ /എ​​യ്റോ​​സ്പേ​​സ്/ പ്രൊ​​ഡ​​ക്ഷ​​ൻ/ ഇ​​ൻ​​ഡ​​സ്ട്രി​​യ​​ൽ 15. ഇ​​ല​​ക്‌​​ട്രോ​​ണി​​ക്സ് 10, ഇ​​ല​​ക്ട്രി​​ക്ക​​ൽ 9, ക​​മ്പ്യൂ​​ട്ട​​ർ സ​​യ​​ൻ​​സ്/ ഐ.​​ടി /എ.​​ഐ.​​എ​​ക്സ്.​​എം.​​എ​​ൽ/ഡി.​​എ​​സ് -5, സി​​വി​​ൽ -5, കെ​​മി​​ക്ക​​ൽ 7.

    • നോ​​ൺ എ​​ൻജിനീ​​യ​​റി​​ങ് 60 (സ​​യ​​ൻ​​സ് 20, കോമേ​​ഴ്സ് 25, ആ​​ർ​​ട്സ് 15).
    • ടെ​​ക്നീ​​ഷ്യ​​ൻ/ഡി​​പ്ലോ​​മ 35 (മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക​​ൽ/എ​​യ്റോ​​സ്പേ​​സ് 10. ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക്സ് 5, ഇ​​ല​​ക്ട്രി​​ക്ക​​ൽ ആ​​ൻ​​ഡ് ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക്സ് 5, ക​​മ്പ്യൂ​​ട്ട​​ർ സ​​യ​​ൻ​​സ്-ഐ.​​ടി 3, സി​​വി​​ൽ 4, കെ​​മി​​ക്ക​​ൽ 4, ഓ​​ട്ടോ​​മൊ​​ബൈ​​ൽ 3, ഫോ​​ട്ടോ​​ഗ്രഫി 1).
    • കൊ​​മേ​​ഴ്സ​​ൽ ആ​​ൻ​​ഡ് ക​​മ്പ്യൂ​​ട്ട​​ർ പ്രാ​​ക്ടീ​​സ് (ഡി.​​സി.​​സി.​​പി) 60.
    • ട്രേ​​ഡ് അ​​പ്ര​​ന്റി​​സ് 180 (ഫി​​റ്റ​​ർ 75, ഇ​​ല​​ക്ട്രീ​​ഷ്യ​​ൻ 25, ഇ​​ല​​ക്ട്രോ​​ണി​​ക് മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക് 30, കെ​​മി​​ക്ക​​ൽ 15, റ​​ഫ്രി​​ജ​​റേ​​ഷ​​ൻ ആ​​ൻ​​ഡ് എ​​യ​​ർ ക​​ണ്ടീ​​ഷ​​നിങ് 10, പ്ലം​​ബ​​ർ 5, ഡീ​​സ​​ൽ മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക് 5, മെ​​ഷി​​നി​​സ്റ്റ് 3, ട​​ർ​​ണ​​ർ 2, വെ​​ൽ​​ഡ​​ർ 2, ഡ്രാ​​ഫ്റ്റ്സ്മാ​​ൻ മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക​​ൽ 3, സി​​വി​​ൽ 3, മോ​​ട്ടോ​​ർ മെ​​ക്കാ​​നി​​ക്ക് 2).
    • വൊ​​ക്കേ​​ഷ​​നൽ അ​​പ്ര​​ന്റിസ് 15 (മ​​ൾ​​ട്ടി പ​​ർ​​പ്പ​​സ് ഹെ​​ൽ​​ത്ത് വ​​ർ​​ക്ക​​ർ 7, മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ ലാ​​ബ് ടെ​​ക്നീ​​ഷ്യ​​ൻ 4, ക​​ൺ​​സ്ട്ര​​ക്ഷ​​ൻ എ​​ൻജിനീ​​യ​​റി​​ങ് ആ​​ൻ​​ഡ് ടെ​​ക്നോ​​ള​​ജി 4).

    പ്ര​​തി​​മാ​​സ സ്റ്റൈ​​പ്പന്‍ഡ് : ഗ്രാ​​ജു​​വേ​​റ്റ് അ​​പ്ര​​ന്റിസ് 12,300 രൂ​​പ. ടെ​​ക്നീ​​ഷ്യ​​ൻ അ​​പ്ര​​ന്റിസ് 10,900 രൂ​​പ. ട്രേ​​ഡ് സെ​​ക്ഷ​​നൽ അ​​പ്ര​​ന്റിസ് 9600 രൂ​​പ. ഓ​​ൺ​​ലൈ​​നി​​ൽ ന​​വം​​ബ​​ർ 26 വ​​രെ ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യാം. 12 മാ​​സ​​ത്തേ​​ക്കാ​​ണ് പ​​രി​​ശീ​​ല​​നം.

    വി​​ശ​​ദ വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ: http://apps.shar.gov.in

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Bank And ISRO Apprenticeships
    Next Story
    X