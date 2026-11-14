വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്രന്റിസുകളാവാൻ അവസരംtext_fields
ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് വിവിധ സംസ്ഥാന- കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് 1,500 അപ്രന്റിസുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരിശീലനം നൽകുന്നു. കേരളത്തിൽ 44, കർണാടക 35, പുതുച്ചേരി 9, തമിഴ്നാട് 270 എന്നിങ്ങനെ ഒഴിവുകളുണ്ട്. നിശ്ചിത ഒഴിവുകൾ എസ്.സി, എസ്.ടി, ഒ.ബി.സി, ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ്, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 25നകം അപേക്ഷിക്കാം.
യോഗ്യത ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലാ ബിരുദം. പ്രായം: 1.11.2026ൽ 20-28 വയസ്സ്. എസ്.സി/എസ്.ടി/ ഒ.ബി.സി/എൻ.സി.എൽ/ഭിന്നശേഷിക്കാർ, വിധവകൾ, നിയമപരമാധി വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി പുനർവിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയ വിഭാഗക്കാർക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ വായിക്കാനും എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും കഴിയണം.
അപ്രന്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 12 മാസത്തെ ഓൺ ദി ജോബ് പരിശീലനം ഉണ്ടാകും. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് 12,300 രൂപ. (നഗരങ്ങളിൽ 15,000 രൂപ), അപേക്ഷാ ഫീസ് 800 രൂപയും ജി.എസ്.ടിയും. എസ്.സി, എസ്.ടി, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 175 രൂപ മാത്രം. ഡെബിറ്റ്/ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ഫീസ് അടക്കാം.
സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റിനു കേരളത്തിലെ എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, ലക്ഷദ്വീപിൽ കവരത്തി സെന്ററുകളാണ്.
വിശദ വിവരങ്ങൾ: https://indianbank.bank.in/
നാഷനൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശാഖകളിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് അപ്രന്റിസുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. കേരളം പത്ത്, തമിഴ്നാട് പത്ത്, കർണാടകം പത്ത് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒഴിവുകൾ. ഏതെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിനിൽ റെഗുലർ/ഫുൾ ടൈം ബിരുദമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 1.4.2026ൽ 21-30 വയസ്സ്. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി/എൻ.സി.എൽ/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 18 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 12 മാസത്തെ പരിശീലനവും നൽകും. പ്രതിമാസം 15,000 രൂപയാണ് സ്റ്റൈപ്പന്ഡ്.
വിശദ വിവരങ്ങൾ: https://nationalinsurance.nic.co.in/
ന്യൂക്ലിയർ പവർ കോർപറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ട്രേഡ് ഡിപ്ലോമ, ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസുകളെ തേടുന്നു. ആകെ 80 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ് /ഐ.ടി.ഐ, ഫിറ്റർ - 16. ഐ.ടി.ഐ/ ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് - 9. ഐ.ടി. ഐ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ -25. പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് ഏക വർഷ ട്രേഡുകൾക്ക്, 10560 രൂപ, ദ്വിവത്സര ട്രേഡുകാർക്ക് 11,040 രൂപ. പ്രായപരിധി 18.11.2026ന് 24 വയസ്സ്.
ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ് ● മെക്കാനിക്കൽ 4, ഇലക്ട്രിക്കൽ 3, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് 3, ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് 2, കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെന്റ് 2, പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്ഡ്: 12,300 രൂപ. പ്രായപരിധി 18-26 വയസ്സ്.
യോഗ്യത ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ/ ഡിസിപ്ലിനിൽ ഫുൾ ടൈം/ റെഗുലർ അംഗീകൃത ഐ.ടി.ഐ/ ഡിപ്ലോമ /ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നവംബർ 18 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
വിശദ വിവരങ്ങൾ: https://www.npcilcareers.co.in/MainSiten/default.aspx
ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ എസ്.എച്ച്.എ.ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ് (എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് നോൺ എൻജിനീയറിങ്) ടെക്നീഷ്യൻ (ഡിപ്ലോമ) ട്രേഡ് അപ്രന്റീസുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.
ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ലഭ്യമായ ഒഴിവുകൾ ● ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസ് (എൻജിനീയറിങ്) 50. (മെക്കാനിക്കൽ /എയ്റോസ്പേസ്/ പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 15. ഇലക്ട്രോണിക്സ് 10, ഇലക്ട്രിക്കൽ 9, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്/ ഐ.ടി /എ.ഐ.എക്സ്.എം.എൽ/ഡി.എസ് -5, സിവിൽ -5, കെമിക്കൽ 7.
- നോൺ എൻജിനീയറിങ് 60 (സയൻസ് 20, കോമേഴ്സ് 25, ആർട്സ് 15).
- ടെക്നീഷ്യൻ/ഡിപ്ലോമ 35 (മെക്കാനിക്കൽ/എയ്റോസ്പേസ് 10. ഇലക്ട്രോണിക്സ് 5, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് 5, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്-ഐ.ടി 3, സിവിൽ 4, കെമിക്കൽ 4, ഓട്ടോമൊബൈൽ 3, ഫോട്ടോഗ്രഫി 1).
- കൊമേഴ്സൽ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രാക്ടീസ് (ഡി.സി.സി.പി) 60.
- ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ് 180 (ഫിറ്റർ 75, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ 25, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്ക് 30, കെമിക്കൽ 15, റഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് 10, പ്ലംബർ 5, ഡീസൽ മെക്കാനിക്ക് 5, മെഷിനിസ്റ്റ് 3, ടർണർ 2, വെൽഡർ 2, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ മെക്കാനിക്കൽ 3, സിവിൽ 3, മോട്ടോർ മെക്കാനിക്ക് 2).
- വൊക്കേഷനൽ അപ്രന്റിസ് 15 (മൾട്ടി പർപ്പസ് ഹെൽത്ത് വർക്കർ 7, മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ 4, കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി 4).
പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് : ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസ് 12,300 രൂപ. ടെക്നീഷ്യൻ അപ്രന്റിസ് 10,900 രൂപ. ട്രേഡ് സെക്ഷനൽ അപ്രന്റിസ് 9600 രൂപ. ഓൺലൈനിൽ നവംബർ 26 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. 12 മാസത്തേക്കാണ് പരിശീലനം.
വിശദ വിവരങ്ങൾ: http://apps.shar.gov.in