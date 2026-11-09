സ്വയംഭരണ കോളജ്: മന്ത്രിക്ക് പിടിവള്ളി യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ; നിയന്ത്രണം കൈവിടും

സ്വയംഭരണ കോളജ്: മന്ത്രിക്ക് പിടിവള്ളി യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ; നിയന്ത്രണം കൈവിടുംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാശ്രയ സ്വയംഭരണ കോളജുകളിലടക്കം തോന്നുംപടി കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് പിടിവള്ളി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിൽ വന്ന യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ. 2018, 2023 വർഷങ്ങളിലാണ് സ്വയംഭരണ കോളജുകൾ സംബന്ധിച്ച് യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ യു.ജി.സി റഗുലേഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വയംഭരണ കോളജുകൾക്ക് മേൽ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പുതിയ കോഴ്സുകൾക്കും സീറ്റ് വർധനവിനും സർക്കാറിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കിയത്.
2014, 2021 വർഷങ്ങളിൽ സർവകലാശാല നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തികൊണ്ടുവന്ന സ്വയംഭരണ കോളജ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളും ഇത്തരം നിയന്ത്രണം ലക്ഷ്യംവെച്ചായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് പല സ്വാശ്രയ കോളജുകളും സർക്കാറും സർവകലാശാലകളും അറിയാതെ സ്വന്തം നിലക്ക് കോഴ്സ് നടത്തി. ബിരുദം നൽകാനായി അപേക്ഷ വന്നപ്പോഴാണ് സർവകലാശാലകൾ ഇക്കാര്യം അറിയുന്നത്. നിയന്ത്രണം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവ മറികടന്ന് സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾ നടത്തിയ കോളജുകൾക്കാണ് എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും സർക്കാർ നീക്കിനൽകുന്നത്.
സർക്കാർ അറിയാതെയുള്ള കോഴ്സുകളുടെ നടത്തിപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിട്ടാൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ആര് ഉത്തരവാദിയാകുമെന്ന ചോദ്യവും അവശേഷിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ എൻ.ഒ.സി വഴി അത്തരമൊരു ‘ഗ്യാരണ്ടി’ കൂടിയാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
എയ്ഡഡ് സ്വയംഭരണ കോളജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാറിന് നിയന്ത്രിതമായ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാശ്രയ സ്വയംഭരണ കോളജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതില്ല. ഫീസ് നിയന്ത്രണത്തിന് എയ്ഡഡ് കോളജുകൾക്ക് മേൽ ഡയക്ട് പേമെന്റ് കരാർ നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാശ്രയ കോളജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരമൊരു കരാർ നിലവിലില്ല. ഫീസ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകളും മെറിറ്റ് സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം സർക്കാർ നൽകുന്ന എൻ.ഒ.സിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.
കോഴ്സ് നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ കോളജിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും എൻ.ഒ.സിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. എൻ.ഒ.സി നേടുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ സ്വയംഭരണ കോളജുകൾ തുടങ്ങുന്ന സ്വാശ്രയ കോഴ്സുകൾക്ക് ബാധകമാകുമോ എന്ന ചോദ്യവും ബാക്കിയാണ്. സ്വന്തം നിലക്ക് പാഠ്യപദ്ധതി തയാറാക്കലും പരീക്ഷനടത്തിപ്പും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അക്കാദമിക സ്വയംഭരണമാണ് 2014 മുതൽ സംസ്ഥാനം സ്വയംഭരണ കോളജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വന്തമായി കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ വ്യതിചലനവുമാണ്.