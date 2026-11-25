മികവിന് കൈയടി;ഉപജില്ലാ കലോത്സവത്തിന് പിന്നാലെ ജില്ല കലോത്സവത്തിനും മാധവിന്റെ ലോഗോtext_fields
ചാരുംമൂട്: മാവേലിക്കര ഉപജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ രൂപകൽപന ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ റവന്യൂ ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെയും ലോഗോ തയാറാക്കി സർഗാത്മക മികവിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് നൂറനാട് മറ്റപ്പള്ളി പ്രശാന്തിയിൽ പി. മാധവ്. ജില്ല സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് പടനിലം എച്ച്.എസ്.എസിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയായ മാധവ് വരച്ച ചിത്രമാണ്.
ഈ നേട്ടം മാധവിന്റെ കലാപ്രതിഭക്കുള്ള അംഗീകാരം കൂടിയാണ്. ചിത്രകല അധ്യാപകനായ മുത്തച്ഛൻ ജി. ജനാർദ്ദനൻ ആചാരിയിൽനിന്നാണ് മാധവ് ചിത്രകലയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചത്. പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ രാജീവ് കോയിക്കൽ, പടനിലം സ്കൂളിലെ ചിത്രകല അധ്യാപകൻ വിഷ്ണുരാജ് എന്നിവരാണ് മറ്റു ഗുരുക്കന്മാർ. നൂറനാട് മറ്റപ്പള്ളി പ്രശാന്തിയിൽ എ.ജെ. പ്രമോദിന്റെയും, രാധികയുടെയും മകനാണ്. പഠനത്തോടൊപ്പം ചിത്രരചനയിലും മികവ് തെളിയിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർഥിയുടെ നേട്ടം നാടിനും വിദ്യാലയത്തിനും അഭിമാനമായി മാറുകയാണ്.