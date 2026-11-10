ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ അറിയാം; ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരം നൽകുന്ന ഉപകരണവുമായി 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി

ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ കാലാവസ്ഥ അറിയാം; ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരം നൽകുന്ന ഉപകരണവുമായി 12-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിtext_fields
ഹൈദരാബാദ്: മലകയറ്റത്തിനിടെ നേരിട്ട ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയെ ഒരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൊബൈൽ റേഞ്ച് പോലും ഇല്ലാത്ത മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥ അറിയാൻ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻഡസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥി ആഗം ജെയിൻ.
സമ്മിറ്റ് സാഥി എന്നാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റോ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കോ ഇല്ലാതെ തന്നെ കടന്നുപോകുന്ന കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കാലാവസ്ഥാ ചിത്രങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഉപകരണത്തിന് കഴിയും. ഇത് വെറുമൊരു സ്കൂൾ പ്രോജക്ടല്ല. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ 10 ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഉപകരണം സൗജന്യമായി എത്തിക്കാനാണ് ആഗം ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഡെറാഡൂണിന് സമീപം മലകയറ്റത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് ആഗം ഈ പ്രശ്നം നേരിട്ട് മനസിലാക്കിയത്. അവിടെ മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി വളരെ മോശമായിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചില്ല. അതേ സമയം പ്രദേശവാസികളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മാറുന്ന കാലാവസ്ഥയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് അവന് മനസിലായി.
യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ആ ഓർമ വെറുമൊരു യാത്രാനുഭവമായി മറക്കാൻ ആഗം തയാറായില്ല. ഇൻഡസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ 12-ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന, സ്കൂളിന്റെ ഹെഡ് ബോയ് കൂടിയായ ആഗം അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥാ ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ സമ്മിറ്റ് സാഥി അങ്ങനെയല്ല. ഇത് നേരിട്ട് കാലാവസ്ഥാ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ സിഗ്നലുകളെ മേഘങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി പ്രാദേശികമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരു യൂണിറ്റിന് ഏകദേശം 68,000 രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത്.
ഡെറാഡൂണിന് സമീപം ആദ്യമായി ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ ശേഷം ആഗം സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ലളിതമായ ഗ്രേഡിങ് സ്കെയിലും അവൻ വികസിപ്പിച്ചു. കനത്ത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും മൊബൈൽ കണക്റ്റിവിറ്റി തടസപ്പെടുത്തുന്ന വിദൂര ഹിമാലയൻ മേഖലകൾക്ക് ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത സമയത്ത് പോലും ഈ ഉപകരണം വഴി ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളുടെ നീക്കം മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.
സമ്മിറ്റ് സാഥി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചന സംവിധാനമോ മേഘവിസ്ഫോടനം പ്രവചിക്കുന്ന സംവിധാനമോ അല്ലെന്ന് ആഗം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രവചനങ്ങൾക്കോ സർക്കാർ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കോ പകരമാകാൻ ഇതിന് കഴിയില്ല.പകരം സാധാരണ ആശയവിനിമയ മാർഗങ്ങൾ തകരാറിലാകുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു അധിക വിവര സ്രോതസ്സ് നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
പുറത്തുനിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സഹായത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയം.
സമ്മിറ്റ് സാഥി ആഗമിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രമമല്ല. ഹൈദരാബാദിലെ 25 സ്ഥലങ്ങളിൽ 24 മാസത്തോളം രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ തെളിച്ചം രേഖപ്പെടുത്തി പ്രകാശ മലിനീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അത് രാത്രി ആകാശത്തിന്റെ ദൃശ്യപരതയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവൻ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ 10 ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ആഗമിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം. അവിടുത്തെ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഇത് വലിയ സഹായമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇൻഡസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ലിങ്ക്ഡ്ഇനിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിൽ ആഗമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഏറെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്.