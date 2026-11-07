ആറ് വയസുകാരൻ സൽമാൻ ഷാരിഖ് ഷെയ്ഖ് ദേശീയ സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ

ആറ് വയസുകാരൻ സൽമാൻ ഷാരിഖ് ഷെയ്ഖ് ദേശീയ സ്കേറ്റ് ബോർഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽtext_fields
മംഗളൂരു:ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന 2026 ലെ കർണാടക സംസ്ഥാന സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ എട്ടിൽ താഴെ പ്രായക്കാരുടെ സ്ട്രീറ്റ് സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗ് ഇനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ഉഡുപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ആറുവയസ്സുകാരൻ സൽമാൻ ഷാരിക് ഷെയ്ക്ക് ദേശീയ സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇടം നേടി.
സംസ്ഥാനതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സൽമാൻ തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. വിജയത്തെത്തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം ചിന്താമണിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കർണാടകയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ സൽമാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ദേശീയ മത്സരത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്കേറ്റ്ബോർഡറാണ് ഈ മിടുക്കൻ.
ഉഡുപ്പിയിലെ ഇമാം സാഹിബിന്റെ ചെറുമകനായ സൽമാൻ ഇപ്പോൾ തായ്ലൻഡിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു, അവിടെ പ്രാദേശിക സ്കേറ്റ്പാർക്കുകളിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. നാലാം വയസ്സിൽ സ്കേറ്റ്ബോർഡിംഗ് ആരംഭിച്ചു, നാലും അഞ്ചും വയസ്സിൽ തായ്ലൻഡിലെ പട്ടായയിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് അവസരങ്ങളിലും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി.
സ്കേറ്റ്ബോർഡിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക, വീണതിനുശേഷം വീണ്ടും ബോർഡിൽ കയറുക, ആവർത്തിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന കഴിവുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് കായികരംഗത്തേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. മാതാപിതാക്കളായ ഷാരിക് ഹുസൈനും സാനിഹ ഷെയ്ക്കും പരിശീലനത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തി കായിക വിനോദം ആസ്വദിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മകന്റെ താൽപ്പര്യത്തെ പിന്തുണച്ചത്. ഉഡുപ്പിയിലും മംഗളൂരുവിലും കുടുംബവേരുകളുള്ള സൽമാന്റെ ദേശീയ തലത്തിൽ കർണാടകയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് അഭിമാന നിമിഷമാണ്.