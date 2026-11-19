കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കിയ എ.ഐ സംവിധാനം വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക്text_fields
കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സി.സി.ടി.വി കാമറകൾ മാത്രം പോരാ. അവയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കാനും അപകടസാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സമയബന്ധിതമായി ഇടപെടാനും ആളുകൾ വേണം. ഈ പ്രശ്നത്തിന് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ ശ്ലോക് ബിഹാനിയും ആര്യമാൻ തപരിയയും. ഇരുവരും ചേർന്ന് വികസിപ്പിച്ച 'സജഗ് എഐ' എന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോൾ വയോജന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
വനിതാ വ്യവസായ തൊഴിലാളികളുടെയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെയും കുട്ടികൾക്കായി കോവേ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന `ആവേക്ഷ ഡേ കെയർ' കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആദ്യ പരീക്ഷണം നടന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വികസന പരിപാടി(യു.എൻ.ഡി.പി)യുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പദ്ധതി. 18 കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരേസമയം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ നയിച്ചത്.
ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ ശ്ലോകും നോയിഡക്കാരനായ ആര്യമാനും മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചത്. 11,000ത്തിലധികം ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച എഐ മോഡലിന് അടിക്കുക, തള്ളുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ തിരിച്ചറിയാനാകും. സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകില്ല. തുടർച്ചയായി നാല് തവണ സമാന സാഹചര്യം കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. പരിചാരകർക്കും നിരീക്ഷണ സംഘത്തിനും എസ്.എം.എസും ഇ-മെയിലുമാണ് ലഭിക്കുക. ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥാപനത്തിൽത്തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക. സംഭവത്തിന്റെ ഒരു ദൃശ്യവും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും മാത്രമാണ് അധികൃതർക്ക് കൈമാറുകയെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ച പത്ത് സംഭവങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണം സംവിധാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രത്യേകം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 97.3 ശതമാനം സംഭവങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയും രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ, സാധാരണ കളികൾക്കിടയിലും തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ശരാശരി അരമണിക്കൂറിൽ ഒരു തെറ്റായ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് കുറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ.
നവംബർ 13ന് തെലങ്കാന സർക്കാറിന്റെയും യു.എൻ.ഡി.പിയുടെയും പ്രതിനിധികൾ ഇരുവരെയും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ, വയോജന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനാകുമോയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്ലോക് പറഞ്ഞു. വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും വീണാൽ തിരിച്ചറിയാനും മറ്റ് ഇടങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
എന്നാൽ, പുതിയ ഇടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ സംവിധാനത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടിവരും. നിലവിൽ തെലങ്കാനയിലെ 18 ഡേ കെയർ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പദ്ധതി പൂർണതോതിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനാണ് മുൻഗണന. പിന്നീട് നോയിഡയിലെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം. ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ അടുത്തെത്തിയതിനാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് താൽക്കാലിക ഇടവേളയുണ്ടാകുമെന്നും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ അൽപമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.