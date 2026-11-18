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അശ്വ പ്രോമിസിങ് അത്ലറ്റ് അവാർഡ് അമിഷക്ക്text_fields
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News Summary - promising athlete award amisha
വൈപ്പിൻ: സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ 600 മീറ്റർ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടിയ കെ.ജെ. അമിഷയെ ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റുകളുടെയും ഒളിമ്പ്യന്മാരുടെയും കൂട്ടായ്മയായ അത്ലറ്റ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (അശ്വ) പ്രോമിസ്സിങ് അത്ലറ്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ഡിസംബർ ആറിന് മൂവാറ്റുപുഴ കബനി പാലസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ അവാർഡ് തുകയായ പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും സമ്മാനിക്കുമെന്നും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മെഡലിസ്റ്റുകളെ അനുമോദിക്കുമെന്നും അശ്വ പ്രസിഡന്റും മുൻ ഇന്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റും കസ്റ്റംസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറുമായ റോയ് വർഗീസ് അറിയിച്ചു. നായരമ്പലം ഭഗവതി വിലാസം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർഥിയും നെടുങ്ങാട് കൊടക്കാട്ടുതറ ജനീഷ് - സ്മിത എന്നിവരുടെ മകളുമാണ് അമിഷ.
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