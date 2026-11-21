ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ മകൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാമത്; സുപ്രീതിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദരംtext_fields
പുരി: പരമ്പരാഗതമായി പുരുഷന്മാർ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ് ട്രേഡിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒഡീഷയിലെ പുരി സ്വദേശിനിയായ സുപ്രീതി മഹാപാത്ര. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ.ടി.ഐ) ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ മകളായ സുപ്രീതി ഈ സുവർണ്ണ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.
പുരി ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐയിലെ വിദ്യാർഥിനിയായ സുപ്രീതി, രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ ആകെയുള്ള 1,200 മാർക്കിൽ 1,194 മാർക്ക് നേടിയാണ് അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. ഈ നേട്ടത്തിലൂടെ ഒഡീഷ സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കി. ഐ.ടി.ഐ ഓട്ടോമൊബൈൽ ട്രേഡിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടുന്ന ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പെൺകുട്ടി കൂടിയാണ് സുപ്രീതി. സുപ്രീതിയുടെ അസാധാരണമായ ഈ വിജയത്തിന് ദേശീയതലത്തിൽ വലിയ അംഗീകാരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2026 നവംബർ 22ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നോവിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി സുപ്രീതിയെ നേരിട്ട് ആദരിക്കും.
സാങ്കേതിക-ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഇപ്പോഴും വളരെ കുറവാണ്. പുരി ഗവൺമെന്റ് ഐ.ടി.ഐയിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശനം നേടുന്ന ആദ്യ പെൺകുട്ടി കൂടിയായിരുന്നു സുപ്രീതി. ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സുപ്രീതിയുടെ വിജയം, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യ വികസനവും യുവതീയുവാക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുറന്നുനൽകുന്ന വലിയ അവസരങ്ങളെയാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
പുരിയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് സുപ്രീതി ജനിച്ചുവളർന്നത്. അച്ഛൻ ചക്രപാണി മഹാപാത്ര ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ചാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നത്. അമ്മ ലക്ഷ്മിപ്രിയ മഹാപാത്ര മകളുടെ പഠനത്തിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകി കൂടെനിന്നു. പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നതോടെ സുപ്രീതിയുടെ വീട്ടിലും നാട്ടിലും വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു. മധുരം വിതരണം ചെയ്താണ് കുടുംബം മകളുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചത്. തന്റെ ഈ വലിയ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ അധ്യാപകരുടെ കൃത്യമായ മാർഗ്ഗനിർദേശവും, പഠനകാലത്തുടനീളം മാതാപിതാക്കൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനവുമാണെന്ന് സുപ്രീതി നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു.
ഓട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ ദേശീയതലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയെങ്കിലും, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കരിയർ ലക്ഷ്യമാണ് സുപ്രീതിക്കുള്ളത്. ഭാവിയിൽ ഒരു അധ്യാപികയാകാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് സുപ്രീതി പറയുന്നു. കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താനും അവർക്ക് പ്രചോദനമാകാനുമാണ് സുപ്രീതി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
പരമ്പരാഗത ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്കപ്പുറം തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോഴ്സുകൾ എങ്ങനെ ജീവിതവിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സുപ്രീതിയുടെ ജീവിതം. മെക്കാനിക്കൽ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നുവരാൻ മടിച്ചുനിൽക്കുന്ന നിരവധി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പുരിയിലെ ഈ മിടുക്കി.