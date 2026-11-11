മലയാളി വിദ്യാർഥിനി മൈഥിലി സ്വരാജിന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സി.ടി.വൈ ആദരം

മലയാളി വിദ്യാർഥിനി മൈഥിലി സ്വരാജിന് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സി.ടി.വൈ ആദരംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ താമസിക്കുന്ന മലയാളി വിദ്യാർഥിനി മൈഥിലി സ്വരാജിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാലയുടെ സെന്റർ ഫോർ ടാലന്റഡ് യൂത്ത് ( സി.ടി.വൈ) അംഗീകാരം. കാനഡിയൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈനിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ഈ ഇന്ത്യൻ-കനേഡിയൻ പ്രതിഭയെ ഉയർന്ന അക്കാദമിക് മികവിനുള്ള ആദരവോടെയാണ് സി.ടി.വൈ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പത്രക്കുറിപ്പിലാണ് ജോൺസ് ഹോപ്കിൻസ് സർവകലാശാല ഈ നേട്ടം പങ്കുവെച്ചത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രതിഭാധനരായ വിദ്യാർഥികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സി.ടി.വൈ നടത്തുന്ന ടാലന്റ് സെർച്ചിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സാറ്റ്, ആക്ട്, സ്കാറ്റ് തുടങ്ങിയ കഠിനമായ അക്കാദമിക് പരീക്ഷകളിൽ കാഴ്ചവെച്ച മികച്ച പ്രകടനമാണ് മൈഥിലിയെ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയാക്കിയത്. വിദ്യാർഥികളുടെ നിലവിലെ ക്ലാസ് നിലവാരത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ അളക്കുന്നവയാണ് ഈ പരീക്ഷകൾ. ഈ നേട്ടത്തോടെ, സി.ടി.വൈ ഒരുക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പഠനപരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മൈഥിലിക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഗണിതശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഭാഷാസാഹിത്യം, റോബോട്ടിക്സ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സി.ടി.വൈ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ, റെസിഡൻഷ്യൽ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.