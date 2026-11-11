കോടികൾ ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു; യു.പി.എസ്.സിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി കനിഷ്ക് കട്ടാരിയ

കോടികൾ ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു; യു.പി.എസ്.സിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി കനിഷ്ക് കട്ടാരിയtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: പല യുവ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും സ്വപ്നമാണ് വർഷം 1 കോടി രൂപ ശമ്പളം, വിദേശത്ത് ജോലി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനികളിലൊന്നിൽ കരിയർ. എന്നാൽ കനിഷ്ക് കട്ടാരിയക്ക് അത് മതിയായിരുന്നില്ല. ആ സ്വപ്ന ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം നേടിയത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ പരീക്ഷയായ യു.പി.എസ്.സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്.
ഐഐടി ബോംബെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥിയായ കനിഷ്ക് കട്ടാരിയ സൗത്ത് കൊറിയയിലെ സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. വർഷം അടുത്ത് 1 കോടി രൂപയോളം ശമ്പളവും കനിഷ്കിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശത്തെ ആഡംബര കരിയർ അദ്ദേഹത്തെ അധികകാലം പിടിച്ചുനിർത്തിയില്ല.
ഒടുവിൽ കനിഷ്ക് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു, ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി,യു.പി.എസ്.സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷക്ക് തയാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 2019 ഏപ്രിലിൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ യു.പി.എസ്.സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ 2018ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്കുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റമായിരുന്നില്ല. കനിഷ്കിന്റെ അക്കാദമിക് താൽപര്യവും കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും പൊതുസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വളർന്നുവരുന്ന ആഗ്രഹവുമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ.
കനിഷ്ക് രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം 2010ൽ ഐഐടി-ജെഇഇ പരീക്ഷ എഴുതി. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ റാങ്ക് 44ഉം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ റാങ്ക് 1ഉം നേടി. തുടർന്ന് ഐഐടി ബോംബെയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചു, 2014ൽ ബിരുദം നേടി.
പിന്നീട് സൗത്ത് കൊറിയയിലെ സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി ഒന്നര വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി ബംഗളൂരുവിൽ ഒരു വർഷത്തോളം ഡാറ്റ സയന്റിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്തു. ഈ കാലയളവിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയർ മുൻഗണനകൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയത്.
സിവിൽ സർവീസിൽ ചേരുക എന്ന ആശയം കനിഷ്കിന് തീർത്തും അപരിചിതമായിരുന്നില്ല. പിതാവ് സൻവർമൽ വർമയും അമ്മാവൻ കൈലാഷ് ചന്ദ് വർമയും ഇരുവരും ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. ഭരണരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വളർന്നത് ആ തൊഴിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കനിഷ്കിന് അവസരം നൽകി. 2017ൽ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് യു.പി.എസ്.സി പരീക്ഷക്ക് തയാറെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. 7-8 മാസം ഡൽഹിയിൽ കോച്ചിങ് ക്ലാസുകളിൽ ചേർന്ന് അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നീട് സ്വയം പഠനത്തിനായി ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറി.
എഞ്ചിനീയറിങ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്നതിനാൽ സിവിൽ സർവീസ് വിഷയങ്ങളിൽ പലതും കനിഷ്കിന് അപരിചിതമായിരുന്നു. എൻസിഇആർടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ക്രമേണ കൂടുതൽ ഉയർന്ന പഠന സാമഗ്രികളിലേക്ക് നീങ്ങി. ഗണിതശാസ്ത്രം ഓപ്ഷണൽ വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തയാറെടുപ്പ് കാലത്ത് പൊതുവെ ദിവസം 8 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ പഠിച്ചു, മെയിൻ പരീക്ഷക്ക് മുമ്പ് അത് 13-14 മണിക്കൂറായി ഉയർത്തി. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിജയം നേടി. 2025ൽ ആകെ 2025 മാർക്കിൽ 1121 മാർക്ക് നേടി. എഴുത്ത് പരീക്ഷയിൽ 942 മാർക്കും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ 179 മാർക്കും നേടി യു.പി.എസ്.സി സി.എസ്.ഇ ടോപ്പറായി.