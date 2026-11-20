ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് കോൺഫറൻസ്; പ്രവാസി മലയാളി വനിതക്ക് സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രിയുടെ ആദരംtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മാനേജ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി അഹ്ലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച പത്താമത് ഇന്റർനാഷണൽ ലീഡർഷിപ്പ് കോൺഫറൻസിൽ പ്രഭാഷകയായി പങ്കെടുത്ത കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ സംരംഭകയും എൻജിനീയറുമായ ഹർഷ ശ്രീഹരിക്ക് ബഹ്റൈൻ സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രിയുടെ ആദരം. ഈ മാസം ആദ്യവാരത്തിൽ മനാമയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും മറ്റ് ഗൾഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രമുഖരാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഈ വേദിയിലെ ഏക ഇന്ത്യൻ പ്രഭാഷക ഹർഷയായിരുന്നു. നൂതന നേതൃത്വം, ഡിജിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ്, യുവനേതൃത്വം, ഭരണനിർവഹണം, നിർമിതബുദ്ധി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ ചർച്ചകൾ. ആദ്യ ദിനത്തിലെ ‘ഡിജിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും നൂതന ഭരണ പദ്ധതികളും’ എന്ന സെഷനിലാണ് ഹർഷ സംസാരിച്ചത്. ‘ഡിജിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റും സുസ്ഥിരതയും’ ആയിരുന്നു പ്രഭാഷണ വിഷയം.
സമ്മേളനത്തിലെ സംഭാവനയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രി ഉസാമ ബിൻ സാലിഹ് അൽ അലവിയിൽ നിന്ന് ഹർഷ ശ്രീഹരി ആദരസൂചകമായ ഉപഹാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
എഞ്ചിനീയറായ ഹർഷയ്ക്ക് ഐ.ടി മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനപരിചയമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി ബഹ്റൈനിൽ എ.ഐ, ഐ.ടി സൊല്യൂഷൻസ് സ്ഥാപനമായ വെബ്മി ഡബ്ല്യു.എൽ.എൽ നടത്തുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകയും സി.ഇ.ഒയുമാണ്.
ബഹ്റൈൻ സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഫോർ വിമൻ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഡോറിസ് മാർട്ടിൻ രചിച്ച “Women Who Reinvented Their Careers” എന്ന പുസ്തകത്തിലും ഹർഷ നേരത്തെ ഇടം നേടിയിരുന്നു.
രാജ്യാന്തര പ്രഭാഷകർക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടാനും മന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയ അഭിമാനമാണെന്ന് ഹർഷ പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈൻ നൽകുന്ന അവസരങ്ങളും പിന്തുണയുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ അംഗീകാരം ബഹ്റൈനിലെ മലയാളി സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നതായും ഹർഷ പറഞ്ഞു. ഗൾഫിലെ ഉന്നത നേതൃത്വ, സാങ്കേതിക വേദികളിൽ മലയാളി വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹർഷയുടെ ഈ നേട്ടം.