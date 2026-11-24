ഓട്ടിസം ബാധിച്ച സഹോദരൻ പ്രചോദനമായി; തേനീച്ചകൾക്കും ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും വീടൊരുക്കി ഗുനിഷtext_fields
ലുധിയാന: തേനീച്ചകൾക്കും ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും നഗരങ്ങളിൽ ഇടം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പഞ്ചാബിലെ 16കാരിയായ ഗുനിഷ കൗർ. ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ പൂന്തോട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ വിദ്യാർഥിനി. പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്കും പ്രകൃതിയുമായി അടുത്തിടപഴകാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന സംരംഭത്തിന് 2026ലെ ഇന്റർനാഷനൽ യങ് ഇക്കോ ഹീറോ പുരസ്കാരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
‘ബ്ലസിങ് ബ്ലൂംസ്’ എന്ന പേരിൽ 2023 മാർച്ച് അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച സംരംഭത്തിലൂടെ ലുധിയാന, മീററ്റ്, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലായി 20ലേറെ പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ് ഗുനിഷ ഒരുക്കിയത്. തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയും രാസവസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിയുമാണ് പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തേനീച്ചകൾക്കും ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ആവാസകേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
ഗുനിഷയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ ഓട്ടിസം ബാധിതനാണ്. പ്രകൃതിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനിൽ കാണുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ ഹരിത ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഗുനിഷയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്കും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകൃതിയുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന പൊതുഇടങ്ങൾ കുറവാണെന്ന തിരിച്ചറിവും പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലുണ്ട്.
മുള്ളുകളില്ലാത്ത ചെടികളും നടക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വഴികളും തേനീച്ചകളെയും ചിത്രശലഭങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ഇടങ്ങളും പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
24 മാസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ 155 ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തി. 18 ഇനങ്ങളിൽനിന്ന് 46 ഇനങ്ങളിലേക്കാണ് വർധന. തേനീച്ചകളുടെ വരവിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 4,000ത്തിലേറെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സംരംഭത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 250ലേറെ പേർ പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടവരും വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുമാണ്. ശിൽപശാലകൾ, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പഠനപരിപാടികൾ എന്നിവയിലൂടെ 8,000ത്തിലേറെ പേരിലേക്കും സംരംഭം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 500ലേറെ യുവ അംബാസഡർമാരെയും ഗുനിഷ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കടുത്ത ചൂട് കാരണം സ്വാഭാവിക പരാഗണ ജീവികളുടെ സാന്നിധ്യം കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൃഷിക്ക് സഹായകമാകുന്ന ‘എയ്റോബ്ലൂം’ എന്ന എ.ഐ നിയന്ത്രിത ആകാശ ഡ്രോൺ സംവിധാനവും ഗുനിഷ വികസിപ്പിച്ചു. കൃത്രിമ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ആൻഡ് എൻജിനീയറിങ് ഫെയറിൽ വെങ്കല മെഡലും ലഭിച്ചു.
വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: ദ ബെറ്റർ ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോം