കൂലിപ്പണിയിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനിലേക്ക്! പ്രതിസന്ധികളെ തോൽപ്പിച്ച കർണന്റെ വിജയകഥtext_fields
ബംഗളൂരു: വിദ്യാഭ്യസം നേടണമെന്ന അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും മറികടന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട് ശിവഗംഗൈ സ്വദേശി കർണൻ എ. പഠനച്ചെലവിനായി വർഷങ്ങളോളം കൂലിപ്പണി ചെയ്തും ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ട്യൂഷനെടുത്തും പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന കർണൻ ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ സി.എസ്.ഐ.ആർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്കിടയിലും പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാത്ത കർണന്റെ ജീവിതം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഗവേഷണരംഗത്തുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാണ്.
കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം പഠനച്ചെലവുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് തടസ്സമായപ്പോൾ സ്വന്തം അധ്വാനത്തിലൂടെ അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കർണൻ. പഠനത്തോടൊപ്പം കൂലിപ്പണിയും ട്യൂഷനുമെല്ലാം ചെയ്താണ് ആവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തിയത്. ജോലിയും പഠനവും ഒരുപോലെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്നെങ്കിലും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.
2017ൽ നെറ്റ് പരീക്ഷ വിജയിച്ചെങ്കിലും ജെ.ആർ.എഫ് നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ, ഈ തിരിച്ചടി പഠനയാത്രയുടെ അവസാനമാക്കാൻ കർണൻ തയ്യാറായില്ല. വീണ്ടും പരീക്ഷയെഴുതി ജെ.ആർ.എഫ് യോഗ്യത സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനിടെ 2019ൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ദേശീയ ഗവേഷണ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ലഭിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. ഇതോടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വലിയൊരു പരിധിവരെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും കൂലിപ്പണിയും ട്യൂഷനും മാറ്റിവെച്ച് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാധിച്ചു. തുടർന്ന് ഗവേഷണരംഗത്ത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച കർണൻ പി.എച്ച്.ഡി വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. ഗവേഷണ മികവിന്റെ ഭാഗമായി ആറ് പ്രബന്ധങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ജേണലുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പി.എച്ച്.ഡി പ്രബന്ധത്തിനും പ്രത്യേക അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
പി.എച്ച്.ഡിക്ക് ശേഷം ബംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിൽ (ഐ.ഐ.എസ്.സി) പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോഷിപ്പും കർണൻ നേടി. ഗവേഷണരംഗത്തെ മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന അദ്ദേഹം നിലവിൽ സി.എസ്.ഐ.ആർ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡാറ്റ സയൻസ് ആൻഡ് എ.ഐയിൽ സയന്റിസ്റ്റ്-സി ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്.
പഠനത്തിനായി ഒരുകാലത്ത് കൂലിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടിവന്ന യുവാവ് ഇന്ന് രാജ്യത്തെ ശാസ്ത്രഗവേഷണ മേഖലയിലെ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളും പരീക്ഷയിലെ ആദ്യ പരാജയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ തളർത്തിയില്ല. ഓരോ പ്രതിസന്ധിയെയും പുതിയ അവസരമായി കണ്ട് മുന്നോട്ടുപോയതാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ. പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ആത്മവിശ്വാസവും കഠിനാധ്വാനവും കൈവിടാതെ മുന്നേറിയാൽ ജീവിതത്തിലെ പരിമിതികളെ മറികടക്കാനാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് കർണന്റെ വിജയകഥ നൽകുന്നത്.