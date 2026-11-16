അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ചെസ് ക്ലാസിൽ ഉറക്കം; ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ 88-ാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററും അർജുന അവാർഡ് ജേതാവും

അഞ്ചാം വയസ്സിൽ ചെസ് ക്ലാസിൽ ഉറക്കം; ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ 88-ാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററും അർജുന അവാർഡ് ജേതാവുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ചെസ് ക്ലാസിനിടെ ഉറങ്ങുന്ന അഞ്ചുവയസ്സുകാരി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനതാരം. വനിതാ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരവും രാജ്യത്തിന്റെ 88-ാമത് ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്ററുമായ ദിവ്യ ദേശ്മുഖിന് അർജുന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2026 നവംബർ 13ന് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽവെച്ച് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. 2025ലെ അർജുന പുരസ്കാരമാണ് ദിവ്യക്ക് ലഭിച്ചത്.
നാഗ്പുരിൽ ജനിച്ച ദിവ്യയെ ചെസിലേക്ക് എത്തിച്ചത് മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു. മൂത്ത സഹോദരി ബാഡ്മിന്റൺ കളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ദിവ്യക്ക് കളിക്കാൻ പ്രായവും ഉയരവും തടസ്സമായി. ശാരീരിക അധ്വാനം കുറഞ്ഞ കായിക ഇനമെന്ന നിലയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെസ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചെസിൽ താൽപര്യമില്ലാതിരുന്ന ദിവ്യയെ ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നല്കി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് പരിശീലകൻ രാഹുൽ ജോഷിയാണ്. പ്രാദേശിക അക്കാദമിയിൽനിന്ന് സംസ്ഥാന, ദേശീയ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് ദിവ്യയെ നയിച്ചതും അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
ചെസിൽ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബമാണ് ദിവ്യയുടേത്. ദിവ്യയുടെ അമ്മയുടെ മുത്തച്ഛൻ ഡോ. ദുർഗാപ്രസാദ് ശർമ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വിനോബ ഭാവെയുമായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പവ്നാർ ആശ്രമത്തിൽ ചെസ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ കളി കണ്ടാണ് ദിവ്യയുടെ അമ്മ ഡോ. നമ്രത ദേശ്മുഖ് ചെസ് പഠിച്ചത്.
2012ൽ ആദ്യ ദേശീയ സ്വർണം നേടിയ ദിവ്യ, 2014ൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡർബനിൽ നടന്ന ലോക യൂത്ത് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ-10 വിഭാഗത്തിൽ കിരീടം നേടി. മകളുടെ പരിശീലനത്തിനും മത്സരയാത്രകൾക്കുമായി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഉപേക്ഷിച്ച മാതാവും പിതാവ് ഡോ. ജിതേന്ദ്ര ദേശ്മുഖും പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. സ്ഥിരമായി സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയാതിരുന്ന ദിവ്യ ഓപൺ സ്കൂളിങ് വഴിയാണ് പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കിയത്.
2023ൽ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെന്റൽ വനിതാ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടി. 2024ലെ ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ടീമിനൊപ്പം ഗ്രൂപ്പ് തല സ്വർണവും വ്യക്തിഗത സ്വർണവും സ്വന്തമാക്കിയ ദിവ്യയുടെ കരിയറിലെ നിർണായക നേട്ടം 2025 ജൂലൈയിലായിരുന്നു. ജോർജിയയിലെ ബതുമിയിൽ നടന്ന ഫിഡെ വനിതാ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരം കൊനേരു ഹംപിയെ ടൈബ്രേക്കറിൽ തോൽപ്പിച്ചാണ് ദിവ്യ കിരീടം നേടിയത്. ഇതോടെ വനിതാ ലോകകപ്പ് നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരിയായി ദിവ്യ മാറി. കൂടെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പദവിയും സ്വന്തമാക്കി.
അർജുന പുരസ്കാരം അഭിമാനകരവും വൈകാരികവുമായ അനുഭവമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ച ദിവ്യ ഈ നേട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണ നിർണായകമായിരുന്നെന്നും പുരസ്കാരം കുടുംബത്തിനും പരിശീലകർക്കും പിന്തുണച്ചവർക്കുമായി സമർപ്പിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു. ചെസ് ക്ലാസിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങിയ അഞ്ചുവയസ്സുകാരിയുടെ യാത്ര രാജ്യത്തിന്റെ കായിക ബഹുമതിയിലും എത്തിനിൽക്കുന്നു.