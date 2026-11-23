പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആട്ടമില്ല് നടത്തി പിതാവ്; വിവിധ സേനകളിൽ രാജ്യത്തെ സേവിച്ച് 'സിങ് സിസ്റ്റേഴ്സ്'text_fields
ചപ്ര: സമൂഹത്തിന്റെ പരിഹാസങ്ങളെയും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളെയും വകവെക്കാതെ പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു പിതാവ് നടത്തിയ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം ഇന്ന് ബീഹാറിലെ ചപ്ര ഏക്മയിൽ നിന്നുള്ള 'സിങ് സിസ്റ്റേഴ്സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏഴ് സഹോദരിമാരെ വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ തിളങ്ങുന്ന മാതൃകയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സുരക്ഷാ സേനകളിലുമായി ജോലി നേടി യൂണിഫോമിൽ രാജ്യത്തെ സേവിക്കണമെന്ന സ്വപ്നമാണ് ഇവർ ഇന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഏക്മ ബസാർ സ്വദേശിയായ രാജ്കുമാർ സിങ് എന്ന കമൽ സിങ്ങിന് പെൺമക്കൾ ജനിച്ചപ്പോൾ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഏറെ കുത്തുവാക്കുകളും പരിഹാസങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്രയധികം പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നും പെൺകുട്ടികളെ ഇത്രയധികം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമെന്താണെന്നുമൊക്കെയായിരുന്നു പലരുടെയും പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങൾ.
എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഇത്തരം വാക്കുകളോ പരിഹാസങ്ങളോ മക്കളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കാൻ കമൽ സിങ് അനുവദിച്ചില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഏറെ പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്നിട്ടും, ഏക്മ ബസാറിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആട്ടമില്ല് തുടങ്ങി. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിക്കുമായി അദ്ദേഹം രാവും പകലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു.
അക്കാദമിക് പഠനത്തിനൊപ്പം മക്കളുടെ കായികക്ഷമതയും കമൽ സിങ് വളർത്തിയെടുത്തു. രാത്രി വൈകി പഠിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം, പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് മൈതാനത്ത് ഓട്ടപ്പരിശീലനത്തിനും കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ത്യാഗങ്ങൾ പാഴാകാതിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം നിറവേറ്റാനും സഹോദരിമാർ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. കഠിനമായ അധ്വാനത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരായി സർക്കാർ ജോലികൾ നേടുകയും രാജ്യസേവനമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു.
കമൽ സിങ്ങിന്റെ ഏഴ് പെൺമക്കളും ഇന്ന് വ്യത്യസ്ത സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും സുരക്ഷാ സേനകളിലുമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. റാണി കുമാർ സിങ്- ബീഹാർ പൊലീസ്, രേണു കുമാരി സിങ്-സശസ്ത്ര സീമാ ബൽ (എസ്എസ്ബി), സോണി കുമാരി സിങ്-സെൻട്രൽ റിസർവ് പൊലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്), പ്രീതി കുമാരി സിങ്-ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്, പിങ്കി കുമാരി സിങ്-എക്സൈസ് പൊലീസ്, റിങ്കി കുമാരി സിങ്-ബീഹാർ പൊലീസ്, നൻഹി സിങ്-ഗവൺമെന്റ് റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജിആർപി) കോൺസ്റ്റബിൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് സേവനം അനുഷ്ടിക്കുന്നത്.
തങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പിതാവ് സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും നൽകിയ പിന്തുണക്കുമുള്ള നന്ദിസൂചകമായി സഹോദരിമാർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നാലുനില കെട്ടിടം സമ്മാനിച്ചു. തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിവാഹിതരായി സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ പിതാവിന് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ഈ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തെ അവർ പിതാവിന്റെ പെൻഷൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
ജോലി നിർത്തി വിശ്രമിക്കാൻ മക്കൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏക്മ ബസാറിലെ ബ്ലോക്ക് റോഡിലുള്ള തന്റെ ആട്ടമില്ലിൽ കമൽ സിങ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനും അവർ ഇന്ന് എത്തിനിൽക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താനും ഈ മില്ലിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺമക്കളുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ഓരോ ജന്മത്തിലും ഇവർ തന്നെ തന്റെ മക്കളായി ജനിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മക്കളുടെ വിജയത്തിൽ അമ്മ ശാരദാ ദേവിയും അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പെൺമക്കളെ വളർത്തുകയും മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നുവെന്നും, ഇന്ന് എല്ലാവരും സ്വന്തം നിലയിൽ മികച്ച കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്ത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.