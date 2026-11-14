ക്ലീനറിൽ നിന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജറിലേക്ക്; വിധിയെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച ‘പ്രതീക്ഷ’text_fields
ജീവിതം ചിലരെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ ക്ഷമയുടെ അളവ് നോക്കാനാണ്. ആ പരീക്ഷകളിൽ തോൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്ന ഒരാളാണ് പ്രതീക്ഷ ടോണ്ട്വാൾക്കർ. ഒരുകാലത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ശാഖയിൽ പുലർച്ചെ എത്തി തറ തുടച്ചിരുന്ന ഇവർ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ ബാങ്കിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജരാണ്. ഇത് വെറുമൊരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ കഥയല്ല. മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം വിധിയെ തിരുത്തിയെഴുതാൻ കഴിയുമെന്നതിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്.
1964ൽ പുണെയിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിന്ന കുടുംബത്തിലാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ ജനനം. ദാരിദ്ര്യം കാരണം ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠനം മുടങ്ങിയ പ്രതീക്ഷ പതിനേഴാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും ഭർത്താവ് സദാശിവ് കാഡു റോഡപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു. അന്ന് പ്രതീക്ഷക്ക് ഇരുപത് വയസ്സ്. കൈക്കുഞ്ഞിന് ഒരു വയസ്സും.
ജീവിതം അവസാനിച്ചവെന്ന് കരുതിയ അവൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടില്ല. ആദ്യം തയ്യൽ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിതം പിടിച്ചുനിർത്തി. പിന്നീട് മകനോടൊപ്പം മുംബൈയിലേക്ക് മാറി. ഭർത്താവിന് ലഭിക്കാനുള്ള ശമ്പളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്ബിഐ ശാഖയെ സമീപിച്ചപ്പോഴാണ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജരോട് ഒരു ജോലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 1985ൽ മാസം 60 മുതൽ 65 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ പാർട്ട് ടൈം ക്ലീനറായി അവർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചു. ബാങ്ക് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശുചീകരണ ജോലികൾ ചെയ്യണം. കൂടാതെ വീട്ടുചെലവിനായി ഒരു ഷൂ ഫാക്ടറിയിലും ജോലി ചെയ്തു.
അധ്വാനം നിറഞ്ഞ ആ ദിനങ്ങളിലാണ് പഠിക്കണം എന്ന പഴയ ആഗ്രഹം അവർ വീണ്ടും പൊടിതട്ടിയെടുത്തത്. പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എട്ട്, ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകൾ പഠിച്ച പ്രതീക്ഷ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ 60 ശതമാനം മാർക്കോടെ വിജയിച്ചു. ആ വിജയം നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വിഖ്റോളിയിലെ നൈറ്റ് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പ്ലസ് ടു പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദവും നേടി. പഠനം പുരോഗമിച്ചതോടൊപ്പം ബാങ്കിലെ ജോലിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. 1990ൽ ക്ലീനറിൽ നിന്ന് മെസഞ്ചറായി. പിന്നീട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പരീക്ഷ വിജയിച്ച് 1995ൽ ക്ലർക്ക് കം കാഷ്യറായി.
1993ൽ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചു. ജീവിതപങ്കാളി പ്രമോദ് ടോണ്ട്വാൾക്കർ അവരുടെ പഠനത്തിന് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനത്തോടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ പരീക്ഷകൾ തുടർന്ന പ്രതീക്ഷക്ക് ട്രെയിനി ഓഫീസറായി പ്രമോഷൻ കിട്ടി. പിന്നീട് വിവിധ സീനിയർ തസ്തികകളിൽ ജോലി ചെയ്ത പ്രതീക്ഷ 2022 ജൂണിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജരായി നിയമിതയായി. ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയ ശേഷവും പഠനത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം അവർ കൈവിട്ടില്ല.
55-ാം വയസ്സിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ നാച്ചുറോപ്പതി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി. കാലങ്ങളായി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്.
ഇന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ ശ്രദ്ധ തനിക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയ അവസരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നതിലേക്കാണ്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവർ സഹായം നൽകുന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറിയ ഈ ജീവിതം, പഠനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മൂലധനം എന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്.