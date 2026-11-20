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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
എട്ട് മിനിറ്റിൽ 250 ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു; ഇന്ത്യൻ, ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച് മലയാളി ബാലൻtext_fields
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News Summary - Boy Sets Football Record
മനാമ: കേവലം എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 250 ദേശീയ-അന്തർദേശീയ ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളെയും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെയും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് എട്ടുവയസ്സുകാരനായ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി. ബഹ്റൈനിലെ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂൾ ജൂനിയർ 3 വിദ്യാർത്ഥിയായ ദൈവ് ഡൊമിനിക് സന്ദീപ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഏഷ്യൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലും ഇടംപിടിച്ചത്.
സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കി 8 മിനിറ്റ് 25 സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ദൈവ് ഈ അപൂർവ്വ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
കൊച്ചി സ്വദേശികളായ സന്ദീപ് ഡൊമിനിക്കിന്റെയും നോറ ആൻ റൂബിളിന്റെയും മകനാണ് ദൈവ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അസാമാന്യമായ ഓർമ്മശക്തിയും ഫുട്ബോളിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ നേട്ടത്തിൽ സ്കൂൾ അധികൃതരും പ്രവാസി സമൂഹവും അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.
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