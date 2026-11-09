3,000ത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ, ഐ.ക്യു 141; അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് വിസ്മയമായി അർജുൻ

3,000ത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ, ഐ.ക്യു 141; അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് വിസ്മയമായി അർജുൻtext_fields
‘അനന്തതയിൽനിന്ന് അനന്തത കുറച്ചാൽ എന്താകും?’ അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ അർജുൻ പ്രജാപതിയുടെ ചോദ്യമാണിത്. അവന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന കാലത്ത് ഗണിതം, തമോഗർത്തങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ ജനിതകഘടന, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലാണ് അർജുന്റെ താൽപര്യം.
ഡോക്ടറും ക്ലിനിക്കൽ ഗവേഷകനുമായ ഡോ. വിശാൽ വി. പ്രജാപതിയുടെയും അഭിഭാഷകയായ മഹിതയുടെയും മകനാണ് അർജുൻ. പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വായനയോട് താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങിയ അർജുൻ ഇതുവരെ 3,000ത്തിലേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകഴിഞ്ഞു. യാത്രകളിലും വായന മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ കാറിൽ എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെ പുസ്തകങ്ങൾ കരുതാറുണ്ട്.
നാലാം വയസ്സിൽ മെൻസയിലും ഇന്റർടെലിലും അംഗത്വം നേടാൻ അർജുന് കഴിഞ്ഞു. നാലു വയസ്സും പത്തു മാസവും പ്രായമുള്ളപ്പോൾ നടത്തിയ സ്റ്റാൻഫഡ്–ബിനെറ്റ് ബുദ്ധിശേഷി പരിശോധനയിൽ 141 ആണ് ഐ.ക്യു സ്കോർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബുദ്ധിശേഷിയുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് ഈ സ്കോർ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗം വരെ വലിയൊരു വാൾ ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അർജുൻ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, രക്തകോശങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിലെ കോശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും കുട്ടിക്ക് താൽപര്യമുണ്ട്.
ഹാർവഡ്, എം.ഐ.ടി സർവകലാശാലകൾ സന്ദർശിച്ച അർജുന് കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി മാർക്ക് കാർണിയുടെയും ഒന്റാറിയോ പ്രീമിയർ ഡഗ് ഫോഡിന്റെയും അഭിനന്ദനക്കത്തുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ 29ന് ഒന്റാറിയോ നിയമസഭയിലും അർജുന് പ്രത്യേക അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.
കുട്ടിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് മാതാപിതാക്കൾ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഏത് മേഖല തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് അർജുൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നാണ് അവരുടെ നിലപാട്. അറിവിനൊപ്പം സന്തോഷവും കളിയും കരുണയും നിറഞ്ഞ ബാല്യത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹം.