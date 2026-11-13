ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഷഹ്മ അബ്ദുല്ലക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽ

ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഷഹ്മ അബ്ദുല്ലക്ക് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് മെഡൽtext_fields
മനാമ: സിംഗപ്പൂർ നാഷണൽ ഡിസൈൻ സെന്ററിന്റെ "ഓവോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ അവാർഡ് 2026" ൽ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയായ വിദ്യാർത്ഥിനി ഷഹ്മ അബ്ദുല്ലക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ. ബഹ്റൈനിൽ ബിസിനസുകാരനായ കാസർഗോഡ് മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ പേരൂർ സ്വദേശി അബ്ദുള്ളയുടേയും ബഹ്റൈനിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനറായ ഖദീജത്ത് ഷഹീദയുടേയും മകളായ ഷഹ്മ അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് ആണ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ലഭിച്ചത്. 250-ലധികം എൻട്രികളിൽ നിന്നാണ് മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി ആർട്ടിസ്റ്റും ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈനറുമായ ഷഹ്മ അബ്ദുല്ല ഗോൾഡ് പുരസ്കാരം നേടിയത്.
2025-ൽ ഇതേ മത്സരത്തിൽ ഷഹ്മ മെരിറ്റ് പുരസ്കാരവും നേടിയിരുന്നു. ബഹ്റൈനിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഷഹ്മ ബഹ്റൈൻ ഇബ്നു ഹൈതം സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ 12-ാം സ്ഥാനവും ഏഷ്യയിൽ 3-ാം സ്ഥാനവുമുള്ള സിംഗപ്പൂരിലെ നന്യാങ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ (എൻ.ടി.യു) നിന്ന് ഈയടുത്താണ് ഷഹ്മ ബിരുദം നേടിയത്. ജർമ്മനിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റട്ട്ഗാർട്ടിൽ അന്താരാഷ്ട്ര അക്കാദമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമും ഷഹ്മ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര കോൺഫറൻസുകളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും ഷഹ്മ ശ്രദ്ദേയമായ പ്രബന്ധങ്ങളും പ്രൊജക്ടുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹോദരി ഖൻസ അബ്ദുല്ല എൻ.ഐ.ടി. സൂറത്കലിലെ ഒന്നാം റാങ്ക് ജേതാവാണ്. ഖൻസ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനൊപ്പം ദുബൈയിലാണ്.
ബഹ്റൈനിലെ മുന് പ്രവാസിയും നാട്ടിൽ റിട്ടയേര്ഡ് റെവന്യൂ ഇന്സ്പെക്ടററും പൗര പ്രമുഖനുമായ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജിയുടേയും നൂർജ്ജഹാന്റേയും പേരമകളാണ് ഷഹ്മ. ഷഹ്മയുടെ മാതാവ് ഖദീജത്ത് ഷഹീദ ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ വനിത കൂട്ടായ്മയായ മലയാളി മംസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അംഗമാണ്.