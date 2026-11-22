സ്ലൈമും സോപ്പും വിറ്റു തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞു സംരംഭം; ഒൻപതാം വയസ്സിൽ പെന്നി നേടിയത് 9.27 ലക്ഷം !text_fields
ഒഹായോ: വേനൽക്കാല ക്യാമ്പിൽ പോകാനുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കാനായി ഒൻപത് വയസ്സുകാരി പെന്നി റാംസി തുടങ്ങിയ ചെറിയൊരു സംരംഭം ഇന്ന് അവളെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്കാണ്. തന്റെ ബിസിനസ് ആശയം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം 9.27 ലക്ഷം രൂപയുടെ സമ്മാനത്തുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി സ്വന്തമാക്കിയത്.
ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഒഹായോയിലെ വീട്ടിൽ സ്ലൈമും നുരയുന്ന കൈ കഴുകുന്ന സോപ്പും നിർമ്മിച്ച് വിൽക്കാൻ പെന്നി ആരംഭിച്ചത്. കുട്ടികളെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന നിറങ്ങളും മണങ്ങളും, അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ സ്പർശനാനുഭവങ്ങളും നൽകുന്ന ഘടനയാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷത.
വെറുമൊരു ലാഭക്കച്ചവടത്തിനപ്പുറം, സവിശേഷമായ ആവശ്യങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടി സൗകര്യപ്രദമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് പെന്നിക്കുള്ളത്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും അനുഭവങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണെന്നും, അവയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും വേണമെന്നുമാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി പറയുന്നത്. സമൂഹത്തോടുള്ള ഈ കരുതലാണ് മത്സരത്തിൽ അവളെ ശ്രദ്ധേയയാക്കിയത്.
മത്സരത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയതോടെയാണ് തന്റെ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏകദേശം 9.27 ലക്ഷം രൂപ പെന്നിക്ക് സമ്മാനമായി സ്വന്തമാക്കാനായത്. സമ്മർ ക്യാമ്പിലേക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയ ആ കൊച്ചു സംരംഭം ഇന്ന് വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്കാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത്. ലഭിച്ച ഈ തുക ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത മണങ്ങളിലുള്ള സോപ്പുകളും സ്ലൈമുകളും നിർമ്മിച്ച് ബിസിനസ് വിപുലീകരിക്കാനും, ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് തന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കാനുമാണ് ഈ ഒൻപതുകാരി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.